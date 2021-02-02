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Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия
Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия
Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:54
2021-02-02T11:54
россия
космос - риа наука
михаил калашников
оренбургская область
индия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает специализированный индийский портал Defense World.По данным неназванных источников издания, российская и индийская стороны достигли прогресса в переговорах по поставкам зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333" в конце 2020 года. Портал отмечает, что финансовые условия и количество заказанных ракет неизвестны.В концерне "Калашников" не стали комментировать информацию источников. В конце декабря прошлого года концерн "Калашников" сообщил, что на полигоне в Оренбургской области были успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333" для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М". Тогда же компания объявила о начале серийного производства модернизированных ракет в интересах Минобороны РФ.По данным разработчика, ракета 9М333 —​ модернизированная версия ракеты 9М37М. Ракета оснащена двигателем повышенной эффективности и новой головкой самонаведения, которая​ в отличие от предыдущей версии имеет три режима работы – инфракрасный, фотоконтрастный и​ помеховый. В концерне отмечают, что основная часть зенитных управляемых ракет, применяемых в ПВО на сопоставимых дальностях и высотах, оснащены полуактивными головками с применением либо системы лазерного наведения на цель, либо наведения с помощью радиолокационной станции сопровождения цели и ракеты.
https://ria.ru/20201226/raketa-1591054650.html
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оренбургская область
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россия, космос - риа наука, михаил калашников, оренбургская область, индия

Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия

11:54 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Безека
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает специализированный индийский портал Defense World.
По данным неназванных источников издания, российская и индийская стороны достигли прогресса в переговорах по поставкам зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333" в конце 2020 года. Портал отмечает, что финансовые условия и количество заказанных ракет неизвестны.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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"Главная особенность потенциальной сделки в том, что от Индии не потребуется что-либо делать со стоящими у них на вооружении зенитными ракетными комплексами "Стрела-10М3", потому что новая ракета к ним полностью подходит, однако боевой потенциал этих систем существенно повысится", - заявил РИА Новости информированный источник.
В концерне "Калашников" не стали комментировать информацию источников.
В конце декабря прошлого года концерн "Калашников" сообщил, что на полигоне в Оренбургской области были успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333" для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М". Тогда же компания объявила о начале серийного производства модернизированных ракет в интересах Минобороны РФ.
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет (справа) на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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По данным разработчика, ракета 9М333 —​ модернизированная версия ракеты 9М37М. Ракета оснащена двигателем повышенной эффективности и новой головкой самонаведения, которая​ в отличие от предыдущей версии имеет три режима работы – инфракрасный, фотоконтрастный и​ помеховый. В концерне отмечают, что основная часть зенитных управляемых ракет, применяемых в ПВО на сопоставимых дальностях и высотах, оснащены полуактивными головками с применением либо системы лазерного наведения на цель, либо наведения с помощью радиолокационной станции сопровождения цели и ракеты.
 
РоссияКосмос - РИА НаукаМихаил КалашниковОренбургская областьИндия
 
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