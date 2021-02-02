https://ria.ru/20210202/indiya-1595639923.html
Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия
Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия
Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:54
2021-02-02T11:54
2021-02-02T11:54
россия
космос - риа наука
михаил калашников
оренбургская область
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/18754/53/187545345_0:58:3456:2002_1920x0_80_0_0_454eb4ef728bd722eb741979268bf19d.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает специализированный индийский портал Defense World.По данным неназванных источников издания, российская и индийская стороны достигли прогресса в переговорах по поставкам зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333" в конце 2020 года. Портал отмечает, что финансовые условия и количество заказанных ракет неизвестны.В концерне "Калашников" не стали комментировать информацию источников. В конце декабря прошлого года концерн "Калашников" сообщил, что на полигоне в Оренбургской области были успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333" для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М". Тогда же компания объявила о начале серийного производства модернизированных ракет в интересах Минобороны РФ.По данным разработчика, ракета 9М333 — модернизированная версия ракеты 9М37М. Ракета оснащена двигателем повышенной эффективности и новой головкой самонаведения, которая в отличие от предыдущей версии имеет три режима работы – инфракрасный, фотоконтрастный и помеховый. В концерне отмечают, что основная часть зенитных управляемых ракет, применяемых в ПВО на сопоставимых дальностях и высотах, оснащены полуактивными головками с применением либо системы лазерного наведения на цель, либо наведения с помощью радиолокационной станции сопровождения цели и ракеты.
https://ria.ru/20201226/raketa-1591054650.html
https://ria.ru/20201127/dron-1586555670.html
россия
оренбургская область
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/18754/53/187545345_205:0:3277:2304_1920x0_80_0_0_ed1e0409b02bc60a11ed3b2cd9e97b36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, михаил калашников, оренбургская область, индия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Российский концерн "Калашников
" планирует подписать с Индией
первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает специализированный индийский портал Defense World
.
По данным неназванных источников издания, российская и индийская стороны достигли прогресса в переговорах по поставкам зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333" в конце 2020 года. Портал отмечает, что финансовые условия и количество заказанных ракет неизвестны.
"Главная особенность потенциальной сделки в том, что от Индии не потребуется что-либо делать со стоящими у них на вооружении зенитными ракетными комплексами "Стрела-10М3", потому что новая ракета к ним полностью подходит, однако боевой потенциал этих систем существенно повысится", - заявил РИА Новости информированный источник.
В концерне "Калашников" не стали комментировать информацию источников.
В конце декабря прошлого года концерн "Калашников" сообщил, что на полигоне в Оренбургской области
были успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333" для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М". Тогда же компания объявила о начале серийного производства модернизированных ракет в интересах Минобороны РФ
.
По данным разработчика, ракета 9М333 — модернизированная версия ракеты 9М37М. Ракета оснащена двигателем повышенной эффективности и новой головкой самонаведения, которая в отличие от предыдущей версии имеет три режима работы – инфракрасный, фотоконтрастный и помеховый. В концерне отмечают, что основная часть зенитных управляемых ракет, применяемых в ПВО на сопоставимых дальностях и высотах, оснащены полуактивными головками с применением либо системы лазерного наведения на цель, либо наведения с помощью радиолокационной станции сопровождения цели и ракеты.