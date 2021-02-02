https://ria.ru/20210202/indiya-1595639923.html

Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия

Первым инозаказчиком новых зенитных ракет "Калашникова" может стать Индия

Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:54

2021-02-02T11:54

2021-02-02T11:54

россия

космос - риа наука

михаил калашников

оренбургская область

индия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский концерн "Калашников" планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов "Стрела", сообщает специализированный индийский портал Defense World.По данным неназванных источников издания, российская и индийская стороны достигли прогресса в переговорах по поставкам зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333" в конце 2020 года. Портал отмечает, что финансовые условия и количество заказанных ракет неизвестны.В концерне "Калашников" не стали комментировать информацию источников. В конце декабря прошлого года концерн "Калашников" сообщил, что на полигоне в Оренбургской области были успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333" для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М". Тогда же компания объявила о начале серийного производства модернизированных ракет в интересах Минобороны РФ.По данным разработчика, ракета 9М333 —​ модернизированная версия ракеты 9М37М. Ракета оснащена двигателем повышенной эффективности и новой головкой самонаведения, которая​ в отличие от предыдущей версии имеет три режима работы – инфракрасный, фотоконтрастный и​ помеховый. В концерне отмечают, что основная часть зенитных управляемых ракет, применяемых в ПВО на сопоставимых дальностях и высотах, оснащены полуактивными головками с применением либо системы лазерного наведения на цель, либо наведения с помощью радиолокационной станции сопровождения цели и ракеты.

https://ria.ru/20201226/raketa-1591054650.html

https://ria.ru/20201127/dron-1586555670.html

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, михаил калашников, оренбургская область, индия