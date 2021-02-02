https://ria.ru/20210202/hollywood-1595671675.html

В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood

В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood

Полиция США задержала шесть человек, которые изменили известную надпись Hollywood, расположенную на склоне горы Маунт-Ли в американском городе Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:18

2021-02-02T14:18

2021-02-02T14:18

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция США задержала шесть человек, которые изменили известную надпись Hollywood, расположенную на склоне горы Маунт-Ли в американском городе Лос-Анджелесе, штате Калифорния на Hollyboob, сообщает местное издание Los Angeles Times со ссылкой на полицию.Согласно данным, сотрудники полиции заметили по камерам наружного наблюдения шесть человек, которые проникли на территорию, где располагается знаменитая надпись. Когда нарушители спускались обратно по склону к шоссе Малхолланд Драйв, их уже ожидали правоохранители. Известно, что среди задержанных были пятеро мужчин и одна женщина.В соответствии с полученной информацией, нарушители заявили, что изменили надпись, поскольку хотели привлечь внимание общественности и предупредить людей о проблеме рака груди.По словам правоохранителей, данный инцидент не может быть рассмотрен как акт вандализма, поскольку знаменитая надпись не была повреждена. Как отмечает издание, определённые части букв нарушители просто прикрыли брезентом."Здесь нет акта вандализма, так как знак не поврежден", - заявил капитан полиции Лос-Анджелеса Стив Лурье.Он отметил, что нарушителям будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию, потом все шестеро человек будут отпущены на свободу.Это не первая попытка внести изменения в знаменитый знак Голливуда. Ранее, в 2017 году неизвестный в новогоднюю ночь изменил знаменитую надпись "Hollywood" в Лос-Анджелесе на слово Hollyweed, что можно перевести на русский, как "святая марихуана".Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представляет собой слово HOLLYWOOD (название местности), написанное большими белыми буквами. Знак был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрёл широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США. Надпись "Hollywood" расположена на южном склоне горы Маунт-Ли и является самым узнаваемым символом американской "фабрики грез".

https://ria.ru/20130713/829647550.html

https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html

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лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, лос-анджелес, сша, в мире