https://ria.ru/20210202/gruziya-1595680787.html

Эксперты рассказали, какие российские туристы смогут приехать в Грузию

Эксперты рассказали, какие российские туристы смогут приехать в Грузию

Грузия установила новые требования для прибывающих зарубежных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:01

2021-02-02T16:01

2021-02-02T16:01

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Грузия установила новые требования для прибывающих зарубежных туристов, сообщает АТОР.С февраля 2021 года эта страна перезапускает международное авиасообщение. По информации МИД государства, граница будет открыта для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации (два укола) против коронавируса.Без прививки в Грузию могут въехать, в том числе и для транзита, лишь граждане и резиденты ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. На третий день пребывания они будут обязаны сдать повторный анализ на коронавирус за свой счет.Сухопутная граница остается закрытой, приехать на машине не получится. Кроме того, до 1 марта в стране приостановлено междугороднее сообщение.Таким образом, граждане РФ смогут сейчас въехать в Грузию только воздушным транспортом и будучи полностью вакцинированными от COVID-19. Лишь тогда им не придется предоставлять ПЦР-тест на коронавирус и проходить обязательный восьмидневный карантин.С июня 2019 года между нашими странами приостановлено регулярное прямое авиасообщение. Руководствуясь приказом президента туроператоры не продают туры в Грузию.С середины 2019 года и до марта 2020 года россияне путешествовали туда самостоятельно — через Минск, Ереван, Ригу и другие аэропорты.По данным билетных агрегаторов, в феврале улететь из Москвы в Тбилиси можно через Стамбул (билет в оба конца обойдется в 25 тысяч рублей), через Минск (от 42 тысяч рублей) и Дубай (от 28 тысяч рублей).

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, минск, стамбул, сша, грузия