https://ria.ru/20210202/gonka-1595617120.html

Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт "смысла призового фонда", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:00

2021-02-02T10:00

2021-02-02T10:30

хочу стать космонавтом

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт "смысла призового фонда", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он написал в своем канале в Telegram, что неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками, но они "сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну".По его словам, у России есть своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст ученым не менее важные результаты.В 1969-1972 годах США высадили на Луну 12 астронавтов. В 2024 году Штаты намечают высадку двух астронавтов на Луну, в том числе первой женщины.Россия планирует отправить космонавтов для высадки на Луну в 2030 году.

https://ria.ru/20210201/luna-1595593110.html

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луна, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша