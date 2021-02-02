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Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США
Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США
РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт "смысла призового фонда", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт "смысла призового фонда", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он написал в своем канале в Telegram, что неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками, но они "сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну".По его словам, у России есть своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст ученым не менее важные результаты.В 1969-1972 годах США высадили на Луну 12 астронавтов. В 2024 году Штаты намечают высадку двух астронавтов на Луну, в том числе первой женщины.Россия планирует отправить космонавтов для высадки на Луну в 2030 году.
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луна, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

10:00 02.02.2021 (обновлено: 10:30 02.02.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт "смысла призового фонда", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он написал в своем канале в Telegram, что неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками, но они "сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну".
"На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда", - сказал Рогозин.
По его словам, у России есть своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст ученым не менее важные результаты.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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"В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит", - пояснил глава "Роскосмоса".
В 1969-1972 годах США высадили на Луну 12 астронавтов. В 2024 году Штаты намечают высадку двух астронавтов на Луну, в том числе первой женщины.
Россия планирует отправить космонавтов для высадки на Луну в 2030 году.
 
Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
 
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