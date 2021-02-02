Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США
10:00 02.02.2021 (обновлено: 10:30 02.02.2021)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт "смысла призового фонда", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда", - сказал Рогозин.
По его словам, у России есть своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст ученым не менее важные результаты.
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"В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит", - пояснил глава "Роскосмоса".
В 1969-1972 годах США высадили на Луну 12 астронавтов. В 2024 году Штаты намечают высадку двух астронавтов на Луну, в том числе первой женщины.
Россия планирует отправить космонавтов для высадки на Луну в 2030 году.