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В России рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики
В России рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики
Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 годом математики, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:27
2021-02-02T16:48
россия
владимир путин
ростовская область
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 годом математики, сообщил президент РФ Владимир Путин.В ходе общения участников конкурса "Учитель года" его победитель Михаил Гуров из Ростовской области предложил Путину объявить 2023 годом математики.Президент подчеркнул, что математика пронизывает все сферы деятельности, но не все это замечают. Он также напомнил, что Россия в 2022 году должна будет принять международный математический конгресс. Путин выразил надежду, что РФ проведёт его на должном уровне.
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россия, владимир путин, ростовская область, общество

В России рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики

16:27 02.02.2021 (обновлено: 16:48 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 годом математики, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения участников конкурса "Учитель года" его победитель Михаил Гуров из Ростовской области предложил Путину объявить 2023 годом математики.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 16:46
Путин заявил, что власти сделают все, чтобы образование было современным
"Двадцать третий год, действительно, рассматривается в правительстве как год, который нужно объявить годом математики, и, безусловно, если вы ещё, как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите вопрос, то, безусловно, мы это поддержим", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что математика пронизывает все сферы деятельности, но не все это замечают. Он также напомнил, что Россия в 2022 году должна будет принять международный математический конгресс. Путин выразил надежду, что РФ проведёт его на должном уровне.
 
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