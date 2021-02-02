https://ria.ru/20210202/god-1595702878.html

В России рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики

В России рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики

Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 годом математики, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:27

2021-02-02T16:27

2021-02-02T16:48

россия

владимир путин

ростовская область

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 годом математики, сообщил президент РФ Владимир Путин.В ходе общения участников конкурса "Учитель года" его победитель Михаил Гуров из Ростовской области предложил Путину объявить 2023 годом математики.Президент подчеркнул, что математика пронизывает все сферы деятельности, но не все это замечают. Он также напомнил, что Россия в 2022 году должна будет принять международный математический конгресс. Путин выразил надежду, что РФ проведёт его на должном уровне.

https://ria.ru/20210202/obrazovanie-1595707884.html

россия

ростовская область

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россия, владимир путин, ростовская область, общество