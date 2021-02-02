В России рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики
16:27 02.02.2021 (обновлено: 16:48 02.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 годом математики, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения участников конкурса "Учитель года" его победитель Михаил Гуров из Ростовской области предложил Путину объявить 2023 годом математики.
"Двадцать третий год, действительно, рассматривается в правительстве как год, который нужно объявить годом математики, и, безусловно, если вы ещё, как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите вопрос, то, безусловно, мы это поддержим", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что математика пронизывает все сферы деятельности, но не все это замечают. Он также напомнил, что Россия в 2022 году должна будет принять международный математический конгресс. Путин выразил надежду, что РФ проведёт его на должном уровне.