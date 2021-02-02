https://ria.ru/20210202/germes-1595600418.html
"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" планирует создать новый ударный комплекс "Гермес 2.0" с более скоростной и мощной ракетой, рассказал РИА РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:26
2021-02-02T03:26
2021-02-02T10:52
новое оружие россии
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высокоточные комплексы
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ростех
москва
технологии
безопасность
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" планирует создать новый ударный комплекс "Гермес 2.0" с более скоростной и мощной ракетой, рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Базовая версия комплекса — "Гермес", созданная Конструкторским бюро приборостроения, сейчас проходит демонстрационные испытания на полигоне Капустин Яр. По словам Оздоева, у этого комплекса есть большой потенциал для дальнейшего совершенствования.Оздоев напомнил, что базовую версию "Гермеса" впервые представили летом прошлого года. Он отметил, что комплекс отвечает самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу "выстрелил и забыл", а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники.В пресс-службе "Высокоточных комплексов", со своей стороны, подчеркнули, что возможность повышения характеристик "Гермеса", в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.Комплекс "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов. "Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Например, на сайте КБП демонстрируется вариант установки комплекса на КамАЗ. В таком варианте "Гермес" имеет шесть пусковых установок. Ракеты комплекса, уточняют разработчики, обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.
https://ria.ru/20210129/rakety-1595155441.html
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россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, ростех, москва, технологии, безопасность
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Холдинг "Высокоточные комплексы
" госкорпорации "Ростех" планирует создать новый ударный комплекс "Гермес 2.0" с более скоростной и мощной ракетой, рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха
" Бекхан Оздоев.
Базовая версия комплекса — "Гермес", созданная Конструкторским бюро приборостроения
, сейчас проходит демонстрационные испытания на полигоне Капустин Яр. По словам Оздоева, у этого комплекса есть большой потенциал для дальнейшего совершенствования.
"В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в два — два с половиной раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса "Гермес 2.0", — сказал он.
Оздоев напомнил, что базовую версию "Гермеса" впервые представили летом прошлого года. Он отметил, что комплекс отвечает самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу "выстрелил и забыл", а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники.
В пресс-службе "Высокоточных комплексов", со своей стороны, подчеркнули, что возможность повышения характеристик "Гермеса", в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.
Комплекс "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.
"Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Например, на сайте КБП
демонстрируется вариант установки комплекса на КамАЗ. В таком варианте "Гермес" имеет шесть пусковых установок. Ракеты комплекса, уточняют разработчики, обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.