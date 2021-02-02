https://ria.ru/20210202/gaz-1595751776.html

В Нижегородской области реализуют пять проектов газоснабжения

В Нижегородской области реализуют пять проектов газоснабжения

Пять крупных проектов газоснабжения реализуется в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:29

2021-02-02T20:29

2021-02-02T20:29

нижегородская область

глеб никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Пять крупных проектов газоснабжения реализуется в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.На строительство объектов газификации, протяженность которых составит 77,5 километра, будет направлено около 200 миллионов рублей субсидий.Губернатор Нижегородской области отметил, что работа по газификации продолжается в регионе по разным программам.По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году будут реализованы проекты по газификации в деревнях Дубровка, Абрамово и селе Сарга Краснооктябрьского района; деревне Кубаево Богородского района; селе Ильино-Заборское и деревне Доенкино городского округа Семеновский. В 2022 году завершится реализация проектов по газификации в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района; деревнях Алстеево, Чижково, Куликово Богородского района.

https://ria.ru/20210128/derevya-1595015620.html

нижегородская область

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глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, экономика