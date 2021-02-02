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Нижегородская область
https://ria.ru/20210202/gaz-1595751776.html
В Нижегородской области реализуют пять проектов газоснабжения
В Нижегородской области реализуют пять проектов газоснабжения
Пять крупных проектов газоснабжения реализуется в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:29
2021-02-02T20:29
нижегородская область
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Пять крупных проектов газоснабжения реализуется в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.На строительство объектов газификации, протяженность которых составит 77,5 километра, будет направлено около 200 миллионов рублей субсидий.Губернатор Нижегородской области отметил, что работа по газификации продолжается в регионе по разным программам.По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году будут реализованы проекты по газификации в деревнях Дубровка, Абрамово и селе Сарга Краснооктябрьского района; деревне Кубаево Богородского района; селе Ильино-Заборское и деревне Доенкино городского округа Семеновский. В 2022 году завершится реализация проектов по газификации в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района; деревнях Алстеево, Чижково, Куликово Богородского района.
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глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, экономика

В Нижегородской области реализуют пять проектов газоснабжения

20:29 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска
Газопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Пять крупных проектов газоснабжения реализуется в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
На строительство объектов газификации, протяженность которых составит 77,5 километра, будет направлено около 200 миллионов рублей субсидий.

"Три объекта газификации планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году, еще два - в 2022-м году. Газификация домов, особенно в сельской местности, повышает уровень качества жизни населения. В свою очередь, предприятиям перевод на газовое топливо позволяет оптимизировать материальные ресурсы и улучшить условия труда", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области отметил, что работа по газификации продолжается в регионе по разным программам.
По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году будут реализованы проекты по газификации в деревнях Дубровка, Абрамово и селе Сарга Краснооктябрьского района; деревне Кубаево Богородского района; селе Ильино-Заборское и деревне Доенкино городского округа Семеновский. В 2022 году завершится реализация проектов по газификации в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района; деревнях Алстеево, Чижково, Куликово Богородского района.
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