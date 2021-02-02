В Нижегородской области реализуют пять проектов газоснабжения
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Пять крупных проектов газоснабжения реализуется в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
На строительство объектов газификации, протяженность которых составит 77,5 километра, будет направлено около 200 миллионов рублей субсидий.
"Три объекта газификации планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году, еще два - в 2022-м году. Газификация домов, особенно в сельской местности, повышает уровень качества жизни населения. В свою очередь, предприятиям перевод на газовое топливо позволяет оптимизировать материальные ресурсы и улучшить условия труда", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что работа по газификации продолжается в регионе по разным программам.
По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году будут реализованы проекты по газификации в деревнях Дубровка, Абрамово и селе Сарга Краснооктябрьского района; деревне Кубаево Богородского района; селе Ильино-Заборское и деревне Доенкино городского округа Семеновский. В 2022 году завершится реализация проектов по газификации в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района; деревнях Алстеево, Чижково, Куликово Богородского района.