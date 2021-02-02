Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/flot-1595599897.html
Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Черном... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:58
2021-02-02T10:07
петр святашов
россия
дональд кук (эсминец)
черноморский регион
черное море
военно-морские силы сша
черноморский флот вмф россии
нато
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Российский вице-адмирал призвал покончить с эсминцем США в Черном море
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148868_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_d745cf3eb09187ad2adbdfe1377c8163.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Черном море.Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января, а затем к нему присоединился еще один корабль — "Портер". В НАТО их появление назвали ответом на "наращивание военной мощи" России.Он уточнил, что "не надо развязывать войну", но у России есть адекватные способы ответа американцам.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии" и продолжает наращивать силы. В Москве подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210201/polet-1595481871.html
россия
черноморский регион
черное море
москва
европа
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_896df54ec3203521ffccc18297a39b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр святашов, россия, дональд кук (эсминец), черноморский регион, черное море, военно-морские силы сша, черноморский флот вмф россии, нато, москва, европа, сша, украина, безопасность, в мире

Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

02:58 02.02.2021 (обновлено: 10:07 02.02.2021)
 
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Черном море.
Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января, а затем к нему присоединился еще один корабль — "Портер". В НАТО их появление назвали ответом на "наращивание военной мощи" России.

"Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?" — сказал Святашов.

Он уточнил, что "не надо развязывать войну", но у России есть адекватные способы ответа американцам.

"Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое", — объяснил вице-адмирал.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии" и продолжает наращивать силы. В Москве подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 12:35
Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео
 
Петр СвяташовРоссияДональд Кук (эсминец)Черноморский регионЧерное мореВоенно-морские силы СШАЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОМоскваЕвропаСШАУкраинаБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о санкциях против "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
Лента новостейМолния