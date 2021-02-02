Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:58 02.02.2021 (обновлено: 10:07 02.02.2021)
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Черном море.
"Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?" — сказал Святашов.
Он уточнил, что "не надо развязывать войну", но у России есть адекватные способы ответа американцам.
"Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое", — объяснил вице-адмирал.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии" и продолжает наращивать силы. В Москве подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.