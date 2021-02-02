https://ria.ru/20210202/flot-1595599897.html

Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Черном... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T02:58

2021-02-02T02:58

2021-02-02T10:07

петр святашов

россия

дональд кук (эсминец)

черноморский регион

черное море

военно-морские силы сша

черноморский флот вмф россии

нато

москва

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Российский вице-адмирал призвал покончить с эсминцем США в Черном море

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американских ВМС в Черном море.Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января, а затем к нему присоединился еще один корабль — "Портер". В НАТО их появление назвали ответом на "наращивание военной мощи" России.Он уточнил, что "не надо развязывать войну", но у России есть адекватные способы ответа американцам.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии" и продолжает наращивать силы. В Москве подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210201/polet-1595481871.html

россия

черноморский регион

черное море

москва

европа

сша

украина

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