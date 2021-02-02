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https://ria.ru/20210202/eralash-1595641229.html
Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве
Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве
Неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском начинается в московском "Иллюзионе", будут показаны порядка 40 выпусков из архива Госфильмофонда РФ, рассказали... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:30
2021-02-02T13:30
культура
"ералаш" (киножурнал)
борис грачевский
кино и сериалы
новости культуры
геннадий хазанов
георгий вицин
иллюзион (кинотеатр)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском начинается в московском "Иллюзионе", будут показаны порядка 40 выпусков из архива Госфильмофонда РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе киножурнала.Грачевский умер 14 января в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом."Со 2 по 8 февраля в память о создателе культового юмористического киножурнала Борисе Грачевском в "Иллюзионе" пройдет неделя "Ералаша". Будет показано 40 выпусков с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда России, среди них те, в которых снимались Хазанов, Пельтцер, Фарада, Вицин, и с современными звездами экрана", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно расписанию, зрители могут увидеть такие сюжеты, как "Улика", "Медвежья услуга", "Сон в руку", "Однажды в булочной", "Чудеса в решете", "Шпаргалка" и многие другие.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении десяти лет Грачевский был директором "Ералаша", а с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html
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"ералаш" (киножурнал), борис грачевский, кино и сериалы, новости культуры, геннадий хазанов, георгий вицин, иллюзион (кинотеатр)

Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве

13:30 02.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский
Художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском начинается в московском "Иллюзионе", будут показаны порядка 40 выпусков из архива Госфильмофонда РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе киножурнала.
Грачевский умер 14 января в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
"Со 2 по 8 февраля в память о создателе культового юмористического киножурнала Борисе Грачевском в "Иллюзионе" пройдет неделя "Ералаша". Будет показано 40 выпусков с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда России, среди них те, в которых снимались Хазанов, Пельтцер, Фарада, Вицин, и с современными звездами экрана", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно расписанию, зрители могут увидеть такие сюжеты, как "Улика", "Медвежья услуга", "Сон в руку", "Однажды в булочной", "Чудеса в решете", "Шпаргалка" и многие другие.
Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении десяти лет Грачевский был директором "Ералаша", а с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
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Культура"Ералаш" (киножурнал)Борис ГрачевскийКино и сериалыНовости культурыГеннадий ХазановГеоргий ВицинИллюзион (кинотеатр)
 
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