https://ria.ru/20210202/eralash-1595641229.html

Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве

Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве

Неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском начинается в московском "Иллюзионе", будут показаны порядка 40 выпусков из архива Госфильмофонда РФ, рассказали... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:30

2021-02-02T13:30

2021-02-02T13:30

культура

"ералаш" (киножурнал)

борис грачевский

кино и сериалы

новости культуры

геннадий хазанов

георгий вицин

иллюзион (кинотеатр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/16523/50/165235012_0:54:3543:2047_1920x0_80_0_0_95fbfa503a850aa49a8f239aad796eb0.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском начинается в московском "Иллюзионе", будут показаны порядка 40 выпусков из архива Госфильмофонда РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе киножурнала.Грачевский умер 14 января в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом."Со 2 по 8 февраля в память о создателе культового юмористического киножурнала Борисе Грачевском в "Иллюзионе" пройдет неделя "Ералаша". Будет показано 40 выпусков с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда России, среди них те, в которых снимались Хазанов, Пельтцер, Фарада, Вицин, и с современными звездами экрана", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно расписанию, зрители могут увидеть такие сюжеты, как "Улика", "Медвежья услуга", "Сон в руку", "Однажды в булочной", "Чудеса в решете", "Шпаргалка" и многие другие.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении десяти лет Грачевский был директором "Ералаша", а с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"ералаш" (киножурнал), борис грачевский, кино и сериалы, новости культуры, геннадий хазанов, георгий вицин, иллюзион (кинотеатр)