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https://ria.ru/20210202/eralash-1595610588.html
В "Ералаше" ответили на "предсказания" о закрытии
В "Ералаше" ответили на "предсказания" о закрытии
После смерти Бориса Грачевского киножурнал "Ералаш" продолжит производство фильмов, заявил РБК продюсер Аркадий Григорян. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:57
2021-02-02T11:11
культура
аркадий григорян
"ералаш" (киножурнал)
борис грачевский
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После смерти Бориса Грачевского киножурнал "Ералаш" продолжит производство фильмов, заявил РБК продюсер Аркадий Григорян."Вы не представляете, сколько разного рода "предсказаний" за эти дни пришлось нам услышать. В случае упомянутой вами реплики мы понимаем, что тут имели место глубокие переживания и искреннее расстройство от потери наставника", — так он прокомментировал слова режиссера киножурнала Геннадия Курлаева о том, что после смерти Грачевского киностудия может закрыться, так как именно он создавал сюжеты."Теперь наша главная задача — продолжить дело жизни Бориса Юрьевича достойно", — добавил Григорян, признав, что кандидатуры на место Грачевского пока нет.Он рассказал также, что сейчас "Ералаш" из-за проблем с финансированием ищет партнеров, чтобы запустить новые сюжеты. Но если их не найдут, то съемки, по словам продюсера, будут проходить за счет собственных средств.Художественный руководитель юмористического журнала Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни после осложнений, вызванных COVID-19. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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аркадий григорян, "ералаш" (киножурнал), борис грачевский, москва

В "Ералаше" ответили на "предсказания" о закрытии

08:57 02.02.2021 (обновлено: 11:11 02.02.2021)
 
© Киностудия имени М. ГорькогоДетский юмористический киножурнал "Ералаш"
Детский юмористический киножурнал Ералаш - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Киностудия имени М. Горького
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После смерти Бориса Грачевского киножурнал "Ералаш" продолжит производство фильмов, заявил РБК продюсер Аркадий Григорян.
"Вы не представляете, сколько разного рода "предсказаний" за эти дни пришлось нам услышать. В случае упомянутой вами реплики мы понимаем, что тут имели место глубокие переживания и искреннее расстройство от потери наставника", — так он прокомментировал слова режиссера киножурнала Геннадия Курлаева о том, что после смерти Грачевского киностудия может закрыться, так как именно он создавал сюжеты.
"Теперь наша главная задача — продолжить дело жизни Бориса Юрьевича достойно", — добавил Григорян, признав, что кандидатуры на место Грачевского пока нет.
Он рассказал также, что сейчас "Ералаш" из-за проблем с финансированием ищет партнеров, чтобы запустить новые сюжеты. Но если их не найдут, то съемки, по словам продюсера, будут проходить за счет собственных средств.

"Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается", — заключил Григорян.

Художественный руководитель юмористического журнала Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни после осложнений, вызванных COVID-19. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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КультураАркадий Григорян"Ералаш" (киножурнал)Борис ГрачевскийМосква
 
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