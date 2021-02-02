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Липецкая область
https://ria.ru/20210202/eksport-1595683986.html
Липецкая область намерена увеличить экспорт продукции АПК на 50%
Липецкая область намерена увеличить экспорт продукции АПК на 50%
Администрация Липецкой области подписала с Минсельхозом России соглашение, в соответствии с которым объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:09
2021-02-02T15:09
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Администрация Липецкой области подписала с Минсельхозом России соглашение, в соответствии с которым объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2021 году планируется увеличить на 50%, что составит 495 миллионов долларов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Показатели по федеральному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (АПК), реализуемому в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", были сформированы до 2024 года. По результатам экспортной деятельности за 2020 год для некоторых регионов они были пересмотрены. Для Липецкой области этот показатель увеличен в текущем году почти на 50% и должен составить не менее 495 миллионов долларов.Артамонов, напомнил, что установленный в прошлом году для области показатель объема экспорта уже за 11 месяцев был превышен на 90%. Продукции АПК было поставлено за рубеж на сумму более 525 миллионов долларов..Продукция липецкого АПК экспортируется более чем в 70 стран мира. В основном за рубеж поставляются растительные масла, зерновые культуры, товары пищевой и перерабатывающей промышленности и другая продукция АПК.
https://ria.ru/20210125/zavod-1594431029.html
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игорь артамонов

Липецкая область намерена увеличить экспорт продукции АПК на 50%

15:09 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Администрация Липецкой области подписала с Минсельхозом России соглашение, в соответствии с которым объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2021 году планируется увеличить на 50%, что составит 495 миллионов долларов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Показатели по федеральному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (АПК), реализуемому в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", были сформированы до 2024 года. По результатам экспортной деятельности за 2020 год для некоторых регионов они были пересмотрены. Для Липецкой области этот показатель увеличен в текущем году почти на 50% и должен составить не менее 495 миллионов долларов.
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Артамонов, напомнил, что установленный в прошлом году для области показатель объема экспорта уже за 11 месяцев был превышен на 90%. Продукции АПК было поставлено за рубеж на сумму более 525 миллионов долларов..
"Нам удалось достичь успехов по многим направлениям. Думаю, что предпринимаемые в регионе системные меры, амбициозные современные проекты и в дальнейшем позволят Липецкой области занимать достойное место среди ведущих российских экспортеров", - сказал глава региона.
Продукция липецкого АПК экспортируется более чем в 70 стран мира. В основном за рубеж поставляются растительные масла, зерновые культуры, товары пищевой и перерабатывающей промышленности и другая продукция АПК.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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