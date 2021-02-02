https://ria.ru/20210202/eksport-1595683986.html

Липецкая область намерена увеличить экспорт продукции АПК на 50%

Липецкая область намерена увеличить экспорт продукции АПК на 50%

Администрация Липецкой области подписала с Минсельхозом России соглашение, в соответствии с которым объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:09

2021-02-02T15:09

2021-02-02T15:09

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Администрация Липецкой области подписала с Минсельхозом России соглашение, в соответствии с которым объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2021 году планируется увеличить на 50%, что составит 495 миллионов долларов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Показатели по федеральному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (АПК), реализуемому в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", были сформированы до 2024 года. По результатам экспортной деятельности за 2020 год для некоторых регионов они были пересмотрены. Для Липецкой области этот показатель увеличен в текущем году почти на 50% и должен составить не менее 495 миллионов долларов.Артамонов, напомнил, что установленный в прошлом году для области показатель объема экспорта уже за 11 месяцев был превышен на 90%. Продукции АПК было поставлено за рубеж на сумму более 525 миллионов долларов..Продукция липецкого АПК экспортируется более чем в 70 стран мира. В основном за рубеж поставляются растительные масла, зерновые культуры, товары пищевой и перерабатывающей промышленности и другая продукция АПК.

https://ria.ru/20210125/zavod-1594431029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов