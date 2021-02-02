https://ria.ru/20210202/egipet-1595642483.html
В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты
В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты
Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:18
2021-02-02T12:18
2021-02-02T12:18
авиарейсы
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
южный синай (мухафаза)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР. На заседании Высшего совета по регулированию СМИ о визите российских специалистов сообщил губернатор Южного Синая, генерал-майор Халед Фуда. По его словам, эксперты, которые будут в Египте с 27 января по 4 февраля, проверяют не только аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, но и оценивают безопасность пребывания путешественников в других местах, например, на базарах и туристических улицах. Фуда подчеркнул, что есть все условия для возвращения гостей из РФ, но он не знает, "какое решение примут российские специалисты".Большинство комментариев в египетских СМИ созвучны мнению южносинайского губернатора: говорить о восстановлении авиасообщения с Россией после очередной проверки преждевременно.По примерным данным, Египет принял около 30 российских инспекций, которые оценивали безопасность аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира. Но полеты возобновлены только в столицу страны.Сейчас на красноморские курорты летают туристы из Белоруссии, Украины и Сербии, но это не спасает местную экономику.По оценке Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, отели Шарм-эш-Шейха (те, что еще на закрылись из-за отсутствия постояльцев) предлагают скидки на проживание до 70 процентов по сравнению с обычными ценами, чтобы хоть как-то поддержать загрузку. По прогнозам организации, возвращения отдыхающих из Европы, в лучшем случае, стоит ждать только с апреля 2021 года. Однако в летнем сезоне-2021 Египту придется столкнуться с жесткой конкуренцией с пляжными европейскими направлениями. В этом случае россияне, если авиасообщение с курортами возобновится, помогут поддержать египетский туризм и в летние месяцы, а затем "сделать" и зимний сезон 21/22.В Египте вспоминают, что до приостановки рейсов на Красное море страна принимала в год до трех миллионов россиян.
https://ria.ru/20210201/egipet-1595486697.html
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авиарейсы, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает
АТОР.
На заседании Высшего совета по регулированию СМИ о визите российских специалистов сообщил губернатор Южного Синая, генерал-майор Халед Фуда.
По его словам, эксперты, которые будут в Египте с 27 января по 4 февраля, проверяют не только аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, но и оценивают безопасность пребывания путешественников в других местах, например, на базарах и туристических улицах.
Фуда подчеркнул, что есть все условия для возвращения гостей из РФ, но он не знает, "какое решение примут российские специалисты".
Большинство комментариев в египетских СМИ созвучны мнению южносинайского губернатора: говорить о восстановлении авиасообщения с Россией после очередной проверки преждевременно.
По примерным данным, Египет принял около 30 российских инспекций, которые оценивали безопасность аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира. Но полеты возобновлены только в столицу страны.
Сейчас на красноморские курорты летают туристы из Белоруссии, Украины и Сербии, но это не спасает местную экономику.
По оценке Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, отели Шарм-эш-Шейха (те, что еще на закрылись из-за отсутствия постояльцев) предлагают скидки на проживание до 70 процентов по сравнению с обычными ценами, чтобы хоть как-то поддержать загрузку.
По прогнозам организации, возвращения отдыхающих из Европы, в лучшем случае, стоит ждать только с апреля 2021 года. Однако в летнем сезоне-2021 Египту придется столкнуться с жесткой конкуренцией с пляжными европейскими направлениями. В этом случае россияне, если авиасообщение с курортами возобновится, помогут поддержать египетский туризм и в летние месяцы, а затем "сделать" и зимний сезон 21/22.
В Египте вспоминают, что до приостановки рейсов на Красное море страна принимала в год до трех миллионов россиян.