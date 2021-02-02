Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210202/egipet-1595642483.html
В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты
В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты
Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:18
2021-02-02T12:18
авиарейсы
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
южный синай (мухафаза)
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93e103f5f3a10d162e27f8d42a067097.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР. На заседании Высшего совета по регулированию СМИ о визите российских специалистов сообщил губернатор Южного Синая, генерал-майор Халед Фуда. По его словам, эксперты, которые будут в Египте с 27 января по 4 февраля, проверяют не только аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, но и оценивают безопасность пребывания путешественников в других местах, например, на базарах и туристических улицах. Фуда подчеркнул, что есть все условия для возвращения гостей из РФ, но он не знает, "какое решение примут российские специалисты".Большинство комментариев в египетских СМИ созвучны мнению южносинайского губернатора: говорить о восстановлении авиасообщения с Россией после очередной проверки преждевременно.По примерным данным, Египет принял около 30 российских инспекций, которые оценивали безопасность аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира. Но полеты возобновлены только в столицу страны.Сейчас на красноморские курорты летают туристы из Белоруссии, Украины и Сербии, но это не спасает местную экономику.По оценке Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, отели Шарм-эш-Шейха (те, что еще на закрылись из-за отсутствия постояльцев) предлагают скидки на проживание до 70 процентов по сравнению с обычными ценами, чтобы хоть как-то поддержать загрузку. По прогнозам организации, возвращения отдыхающих из Европы, в лучшем случае, стоит ждать только с апреля 2021 года. Однако в летнем сезоне-2021 Египту придется столкнуться с жесткой конкуренцией с пляжными европейскими направлениями. В этом случае россияне, если авиасообщение с курортами возобновится, помогут поддержать египетский туризм и в летние месяцы, а затем "сделать" и зимний сезон 21/22.В Египте вспоминают, что до приостановки рейсов на Красное море страна принимала в год до трех миллионов россиян.
https://ria.ru/20210201/egipet-1595486697.html
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
россия
южный синай (мухафаза)
хургада
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149738/32/1497383208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86afda1c08a33b0c2952e1dfd2ef612b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авиарейсы, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты

12:18 02.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР.
На заседании Высшего совета по регулированию СМИ о визите российских специалистов сообщил губернатор Южного Синая, генерал-майор Халед Фуда.
По его словам, эксперты, которые будут в Египте с 27 января по 4 февраля, проверяют не только аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, но и оценивают безопасность пребывания путешественников в других местах, например, на базарах и туристических улицах.
Фуда подчеркнул, что есть все условия для возвращения гостей из РФ, но он не знает, "какое решение примут российские специалисты".
Большинство комментариев в египетских СМИ созвучны мнению южносинайского губернатора: говорить о восстановлении авиасообщения с Россией после очередной проверки преждевременно.
По примерным данным, Египет принял около 30 российских инспекций, которые оценивали безопасность аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира. Но полеты возобновлены только в столицу страны.
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 13:18Туризм
Российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов
Сейчас на красноморские курорты летают туристы из Белоруссии, Украины и Сербии, но это не спасает местную экономику.
По оценке Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, отели Шарм-эш-Шейха (те, что еще на закрылись из-за отсутствия постояльцев) предлагают скидки на проживание до 70 процентов по сравнению с обычными ценами, чтобы хоть как-то поддержать загрузку.
По прогнозам организации, возвращения отдыхающих из Европы, в лучшем случае, стоит ждать только с апреля 2021 года. Однако в летнем сезоне-2021 Египту придется столкнуться с жесткой конкуренцией с пляжными европейскими направлениями. В этом случае россияне, если авиасообщение с курортами возобновится, помогут поддержать египетский туризм и в летние месяцы, а затем "сделать" и зимний сезон 21/22.
В Египте вспоминают, что до приостановки рейсов на Красное море страна принимала в год до трех миллионов россиян.
Пирамиды, Египет - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00Туризм
Дешевый Египет возвращается! Сколько стоят туры в страну пирамид
 
Туризмавиарейсыкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмЮжный Синай (мухафаза)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о санкциях против "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
Лента новостейМолния