https://ria.ru/20210202/egipet-1595642483.html

В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты

В Египте оценили вероятность постановки чартеров из России на курорты

Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:18

2021-02-02T12:18

2021-02-02T12:18

авиарейсы

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

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россия

туризм

южный синай (мухафаза)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские инспекторы в Египте проверяют аэропорты и безопасность в турзонах, но говорить о восстановлении чартеров пока преждевременно, сообщает АТОР. На заседании Высшего совета по регулированию СМИ о визите российских специалистов сообщил губернатор Южного Синая, генерал-майор Халед Фуда. По его словам, эксперты, которые будут в Египте с 27 января по 4 февраля, проверяют не только аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, но и оценивают безопасность пребывания путешественников в других местах, например, на базарах и туристических улицах. Фуда подчеркнул, что есть все условия для возвращения гостей из РФ, но он не знает, "какое решение примут российские специалисты".Большинство комментариев в египетских СМИ созвучны мнению южносинайского губернатора: говорить о восстановлении авиасообщения с Россией после очередной проверки преждевременно.По примерным данным, Египет принял около 30 российских инспекций, которые оценивали безопасность аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира. Но полеты возобновлены только в столицу страны.Сейчас на красноморские курорты летают туристы из Белоруссии, Украины и Сербии, но это не спасает местную экономику.По оценке Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, отели Шарм-эш-Шейха (те, что еще на закрылись из-за отсутствия постояльцев) предлагают скидки на проживание до 70 процентов по сравнению с обычными ценами, чтобы хоть как-то поддержать загрузку. По прогнозам организации, возвращения отдыхающих из Европы, в лучшем случае, стоит ждать только с апреля 2021 года. Однако в летнем сезоне-2021 Египту придется столкнуться с жесткой конкуренцией с пляжными европейскими направлениями. В этом случае россияне, если авиасообщение с курортами возобновится, помогут поддержать египетский туризм и в летние месяцы, а затем "сделать" и зимний сезон 21/22.В Египте вспоминают, что до приостановки рейсов на Красное море страна принимала в год до трех миллионов россиян.

https://ria.ru/20210201/egipet-1595486697.html

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

россия

южный синай (мухафаза)

хургада

шарм-эш-шейх

египет

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