https://ria.ru/20210202/dzhumaev-1595740477.html

ОНК рассказала о состоянии арестованного за драку с полицейскими Джумаева

ОНК рассказала о состоянии арестованного за драку с полицейскими Джумаева

Арестованный за драку с правоохранителями во время несогласованной акции в Москве Сайд-Мухамад Джумаев пока еще находится в ИВС на Петровке, чувствует... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:16

2021-02-02T19:16

2021-02-02T19:16

сайд-мухамад джумаев

россия

алексей мельников

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Арестованный за драку с правоохранителями во время несогласованной акции в Москве Сайд-Мухамад Джумаев пока еще находится в ИВС на Петровке, чувствует нормально, давления на него не оказывается, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Он пояснил, что в СИЗО №7 Джумаев проведет двухнедельный карантин в связи с веденными ограничительными мерами по COVID-19. Правозащитник добавил, что Джумаеву приходят передачи. По словам Мельникова, арестованный пользуется местной библиотекой.Правозащитник также рассказал, что у Джумаева была перебинтована рука, но, по словам арестованного, медпомощь ему не требуется.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия

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сайд-мухамад джумаев, россия, алексей мельников, москва, происшествия