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ОНК рассказала о состоянии арестованного за драку с полицейскими Джумаева
ОНК рассказала о состоянии арестованного за драку с полицейскими Джумаева
Арестованный за драку с правоохранителями во время несогласованной акции в Москве Сайд-Мухамад Джумаев пока еще находится в ИВС на Петровке, чувствует... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:16
2021-02-02T19:16
сайд-мухамад джумаев
россия
алексей мельников
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Арестованный за драку с правоохранителями во время несогласованной акции в Москве Сайд-Мухамад Джумаев пока еще находится в ИВС на Петровке, чувствует нормально, давления на него не оказывается, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Он пояснил, что в СИЗО №7 Джумаев проведет двухнедельный карантин в связи с веденными ограничительными мерами по COVID-19. Правозащитник добавил, что Джумаеву приходят передачи. По словам Мельникова, арестованный пользуется местной библиотекой.Правозащитник также рассказал, что у Джумаева была перебинтована рука, но, по словам арестованного, медпомощь ему не требуется.
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сайд-мухамад джумаев, россия, алексей мельников, москва, происшествия

ОНК рассказала о состоянии арестованного за драку с полицейскими Джумаева

19:16 02.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы
Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Арестованный за драку с правоохранителями во время несогласованной акции в Москве Сайд-Мухамад Джумаев пока еще находится в ИВС на Петровке, чувствует нормально, давления на него не оказывается, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Вчера после того, как начало поступать огромное количество обращений с просьбой посетить Сайд-Мухамада Джумаева, мы с коллегами пришли изолятор временного содержания №1. Сейчас, в данный момент, он находится там с четверга, как он сам нам сказал... В целом мы отмечаем, и сам он подтверждает, что чувствует себя нормально, какого-либо давления на него не оказывается на данный момент сотрудниками ИВС, в ближайшее время он будет перемещен в СИЗО №7, вероятнее всего... Кормят исправно, кормят хорошо", - сказал Мельников в видео, опубликованном в Youtube.

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Он пояснил, что в СИЗО №7 Джумаев проведет двухнедельный карантин в связи с веденными ограничительными мерами по COVID-19. Правозащитник добавил, что Джумаеву приходят передачи. По словам Мельникова, арестованный пользуется местной библиотекой.

"Находится он в трехместной камере, у него есть сосед. Сосед его ранее, как сказал нам сам сосед, уже отбывал наказание ранее... Каких-либо конфликтов не наблюдается", - добавил он.

Правозащитник также рассказал, что у Джумаева была перебинтована рука, но, по словам арестованного, медпомощь ему не требуется.
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