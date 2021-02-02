https://ria.ru/20210202/dtp-1595605599.html
Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД
Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД
Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:52
2021-02-02T07:52
2021-02-02T11:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе его пересечения с Минской улицей по направлению к центру.Он добавил, что три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.
https://ria.ru/20210201/samara-1595453870.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе его пересечения с Минской улицей по направлению к центру.
"ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых машина ГИБДД", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.