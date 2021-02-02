https://ria.ru/20210202/dtp-1595605599.html

Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД

Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД

Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T07:52

2021-02-02T07:52

2021-02-02T11:05

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе его пересечения с Минской улицей по направлению к центру.Он добавил, что три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.

https://ria.ru/20210201/samara-1595453870.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия