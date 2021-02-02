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Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД
Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД
Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 02.02.2021
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москва
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе его пересечения с Минской улицей по направлению к центру.Он добавил, что три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.
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москва, происшествия

Источник: в Москве один человек погиб в ДТП с машиной ГИБДД

07:52 02.02.2021 (обновлено: 11:05 02.02.2021)
 
© Фото : Андрей СоколовДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Андрей Соколов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жертвой ДТП в Москве стал один человек, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе его пересечения с Минской улицей по направлению к центру.

"ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых машина ГИБДД", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.
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