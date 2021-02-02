https://ria.ru/20210202/dogovor-1595771414.html

МИД Швеции призвал Россию не выходить из Договора по открытому небу

МИД Швеции призвал Россию не выходить из Договора по открытому небу

Швеция призывает Россию не выходить из Договора об открытом небе (ДОН), а США вернуться в него, сообщила глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:48

2021-02-02T23:48

2021-02-02T23:48

россия

анн линде (мид швеции)

договор по открытому небу

дональд трамп

нато

сша

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Швеция призывает Россию не выходить из Договора об открытом небе (ДОН), а США вернуться в него, сообщила глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.МИД РФ 15 января заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. США в ноябре 2020 завершили процедуру выхода из этого договора. Министерства иностранных дел Германии, Великобритании, Франции и Норвегии выразили сожаление относительно решения России. Заместитель официального представителя НАТО сообщил РИА Новости, что союзники по НАТО после решения России по ДОН остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20210202/nebo-1595770158.html

россия

сша

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россия, анн линде (мид швеции), договор по открытому небу, дональд трамп, нато, сша, в мире