https://ria.ru/20210202/diplomat-1595754606.html

В Молдавии у российского дипломата изъяли более 60 тысяч долларов

В Молдавии у российского дипломата изъяли более 60 тысяч долларов

Таможенная служба Молдавии изъяла у российского дипломата более 60 тысяч долларов, которые он не задекларировал, собираясь улететь из республики, деньги ему... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:51

2021-02-02T20:51

2021-02-02T20:51

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молдавия

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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Таможенная служба Молдавии изъяла у российского дипломата более 60 тысяч долларов, которые он не задекларировал, собираясь улететь из республики, деньги ему вернут, если будет доказано, что они получены законным способом.Ранее пресс-офицер Таможенной службы Молдавии Раиса Новицки сообщила РИА Новости, что российский дипломат пытался выехать из республики с большой суммой денег, отказавшись ее декларировать, но ему не позволили покинуть страну.В таможне отметили, что дипломат пытался вывезти из страны более 60 тысяч долларов. Мужчину не задержали, поскольку это противоречит международным конвенциям.В посольстве России инцидент в аэропорту Кишинева пока не прокомментировали.Согласно местному законодательству, физические лица могут вывезти из Молдавии без декларации не больше 10 тысяч евро (или аналог этой суммы в другой валюте).

https://ria.ru/20210126/milonov-1594683278.html

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россия, молдавия, кишинев, в мире