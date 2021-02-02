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На незаконной акции в Москве 31 января задержали около 80 детей
На незаконной акции в Москве 31 января задержали около 80 детей
Около 80 детей задержали на несогласованной акции 31 января в Москве, жалоб по этому поводу в аппарат столичного детского омбудсмена не поступало, сообщила РИА... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:36
2021-02-02T17:36
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 80 детей задержали на несогласованной акции 31 января в Москве, жалоб по этому поводу в аппарат столичного детского омбудсмена не поступало, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Поступала информация об участии в несогласованных акциях несовершеннолетних.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили в том числе про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

На незаконной акции в Москве 31 января задержали около 80 детей

17:36 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 80 детей задержали на несогласованной акции 31 января в Москве, жалоб по этому поводу в аппарат столичного детского омбудсмена не поступало, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Поступала информация об участии в несогласованных акциях несовершеннолетних.

"В ходе акции 31 января были задержаны порядка 80 несовершеннолетних, около 30 из них - студенты колледжей. Никаких жалоб по этому поводу в аппарат детского омбудсмена не поступало", - рассказала Ярославская.

В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили в том числе про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
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В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Ольга ЯрославскаяГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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