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СК завершил расследование дела об убийстве девочки, защищавшей свою мать
СК завершил расследование дела об убийстве девочки, защищавшей свою мать
СК завершил расследование уголовного дела об убийстве девочки и беременной женщины в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:14
2021-02-02T13:14
россия
кичменгский городок
следственный комитет россии (ск рф)
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. СК завершил расследование уголовного дела об убийстве девочки и беременной женщины в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи 3 сентября получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела. Подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины. Он написал явку с повинной, признавшись в содеянном, однако, находясь в отделе полиции, выпрыгнул из окна на втором этаже и скрылся, несмотря на наручники. Мужчина был объявлен в розыск.Как сообщает СК РФ, его нашли в бане деревни Березовая Гора, которая находится в 16 километрах от Кичменгского Городка. В правоохранительные органы об этом сообщили местные жители.Судмедэкспертиза показала, что женщина в момент убийства была беременна. Она получили не менее шести ножевых ранений. Ребенку же нанесено порядка 18 ранений. Кроме того, у девочки нашли признаки того, что она еще живая находилась в очаге задымления и высокой температуры.По версии следствия, в ночь на 3 сентября мужчина поссорился с беременной женой и стал наносить ей удары ножом, а также набросился с ножом на ее 5-летнюю дочь. После убийства подозреваемый поджег дом в попытке скрыть следы преступления, считает следствие.
https://ria.ru/20210201/popytka-1595515372.html
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россия
кичменгский городок
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россия, кичменгский городок, следственный комитет россии (ск рф), вологодская область, происшествия

СК завершил расследование дела об убийстве девочки, защищавшей свою мать

13:14 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. СК завершил расследование уголовного дела об убийстве девочки и беременной женщины в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи 3 сентября получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела. Подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины. Он написал явку с повинной, признавшись в содеянном, однако, находясь в отделе полиции, выпрыгнул из окна на втором этаже и скрылся, несмотря на наручники. Мужчина был объявлен в розыск.
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Как сообщает СК РФ, его нашли в бане деревни Березовая Гора, которая находится в 16 километрах от Кичменгского Городка. В правоохранительные органы об этом сообщили местные жители.
"В результате фигурант дела, несмотря на попытки сбежать в лес, был задержан полицейскими и передан следователям СК России", - говорится в сообщении.
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Судмедэкспертиза показала, что женщина в момент убийства была беременна. Она получили не менее шести ножевых ранений. Ребенку же нанесено порядка 18 ранений. Кроме того, у девочки нашли признаки того, что она еще живая находилась в очаге задымления и высокой температуры.
"В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 3 сентября мужчина поссорился с беременной женой и стал наносить ей удары ножом, а также набросился с ножом на ее 5-летнюю дочь. После убийства подозреваемый поджег дом в попытке скрыть следы преступления, считает следствие.
 
РоссияКичменгский ГородокСледственный комитет России (СК РФ)Вологодская областьПроисшествия
 
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