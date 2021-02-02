https://ria.ru/20210202/delo-1595656823.html

СК завершил расследование дела об убийстве девочки, защищавшей свою мать

СК завершил расследование дела об убийстве девочки, защищавшей свою мать

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве девочки и беременной женщины в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:14

2021-02-02T13:14

2021-02-02T13:14

россия

кичменгский городок

следственный комитет россии (ск рф)

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. СК завершил расследование уголовного дела об убийстве девочки и беременной женщины в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи 3 сентября получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела. Подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины. Он написал явку с повинной, признавшись в содеянном, однако, находясь в отделе полиции, выпрыгнул из окна на втором этаже и скрылся, несмотря на наручники. Мужчина был объявлен в розыск.Как сообщает СК РФ, его нашли в бане деревни Березовая Гора, которая находится в 16 километрах от Кичменгского Городка. В правоохранительные органы об этом сообщили местные жители.Судмедэкспертиза показала, что женщина в момент убийства была беременна. Она получили не менее шести ножевых ранений. Ребенку же нанесено порядка 18 ранений. Кроме того, у девочки нашли признаки того, что она еще живая находилась в очаге задымления и высокой температуры.По версии следствия, в ночь на 3 сентября мужчина поссорился с беременной женой и стал наносить ей удары ножом, а также набросился с ножом на ее 5-летнюю дочь. После убийства подозреваемый поджег дом в попытке скрыть следы преступления, считает следствие.

https://ria.ru/20210201/popytka-1595515372.html

https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html

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кичменгский городок

вологодская область

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россия, кичменгский городок, следственный комитет россии (ск рф), вологодская область, происшествия