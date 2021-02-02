Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/chempionat-1595706609.html
Альфа-Групп провела чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0
Альфа-Групп провела чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0
Шесть команд специалистов по обработке и анализу больших данных вышли в финал 6-недельного чемпионата Alfa-Battle 2.0, который Альфа-Банк провел совместно с X5... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:39
2021-02-02T16:39
россия
x5 retail group
москва
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150064/46/1500644627_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_c843f902b25f14d42df0ceb26e06d3ab.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Шесть команд специалистов по обработке и анализу больших данных вышли в финал 6-недельного чемпионата Alfa-Battle 2.0, который Альфа-Банк провел совместно с X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахованием, сообщает банк. Команды-победители из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и Мадрида разделили призовой фонд в 1 миллион рублей. "Alfa Battle 2.0 вновь превзошел ожидания организаторов по всем показателям. В чемпионате приняли участие 2015 специалистов, которые объединились в 467 команд", - отметили в банке.Кроме того, организаторы запустили "Data Sapience" — первый мини-сериал про Data Science в жанре "edutainment" с участием специалистов из компаний-организаторов чемпионата. Участники состязания работали над двумя задачами. С первой лучше всех справился Иван Брагин из Воронежа, создавший модель для предсказания следующего полезного действия клиента в мобильном банке. Это помогает упростить логику приложения и сделать его более удобным. Лучшее решение второй задачи представил Константин Иванов из Москвы. Его модель позволяет оценить, выйдет ли потенциальный заёмщик в дефолт при известной о нем транзакционной активности. Такой анализ помогает выявлять недобросовестных заемщиков, а также предлагать качественным клиентам лучшие условия. В течение месяца финалисты и участники чемпионата могут получить приглашение на работу в Альфа-Банк, X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахование. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет около 850 тысяч корпоративных клиентов и 18,7 миллиона физлиц. Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия. По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 54,7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель — 38,3 миллиарда долларов, акционерный капитал — 8,2 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 592 миллиона долларов.
https://ria.ru/20201215/prilozhenie-1589384494.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150064/46/1500644627_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9f0f959c3befe526338977c8b3cc4efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, x5 retail group, москва, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Групп провела чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0

16:39 02.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАльфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Шесть команд специалистов по обработке и анализу больших данных вышли в финал 6-недельного чемпионата Alfa-Battle 2.0, который Альфа-Банк провел совместно с X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахованием, сообщает банк.
Команды-победители из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и Мадрида разделили призовой фонд в 1 миллион рублей.
"Alfa Battle 2.0 вновь превзошел ожидания организаторов по всем показателям. В чемпионате приняли участие 2015 специалистов, которые объединились в 467 команд", - отметили в банке.
Кроме того, организаторы запустили "Data Sapience" — первый мини-сериал про Data Science в жанре "edutainment" с участием специалистов из компаний-организаторов чемпионата.
Участники состязания работали над двумя задачами. С первой лучше всех справился Иван Брагин из Воронежа, создавший модель для предсказания следующего полезного действия клиента в мобильном банке. Это помогает упростить логику приложения и сделать его более удобным. Лучшее решение второй задачи представил Константин Иванов из Москвы. Его модель позволяет оценить, выйдет ли потенциальный заёмщик в дефолт при известной о нем транзакционной активности. Такой анализ помогает выявлять недобросовестных заемщиков, а также предлагать качественным клиентам лучшие условия.
В течение месяца финалисты и участники чемпионата могут получить приглашение на работу в Альфа-Банк, X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахование.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет около 850 тысяч корпоративных клиентов и 18,7 миллиона физлиц. Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия. По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 54,7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель — 38,3 миллиарда долларов, акционерный капитал — 8,2 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 592 миллиона долларов.
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 18:56
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
 
РоссияX5 Retail GroupМоскваАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
02:13Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
02:13"Война с Россией": Пушков раскрыл суть вопроса Зеленского Байдену
02:12Какие продукты стимулируют работу головного мозга
Лента новостейМолния