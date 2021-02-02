https://ria.ru/20210202/chempionat-1595706609.html

Альфа-Групп провела чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0

Альфа-Групп провела чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0

Шесть команд специалистов по обработке и анализу больших данных вышли в финал 6-недельного чемпионата Alfa-Battle 2.0, который Альфа-Банк провел совместно с X5... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:39

2021-02-02T16:39

2021-02-02T16:39

россия

x5 retail group

москва

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Шесть команд специалистов по обработке и анализу больших данных вышли в финал 6-недельного чемпионата Alfa-Battle 2.0, который Альфа-Банк провел совместно с X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахованием, сообщает банк. Команды-победители из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и Мадрида разделили призовой фонд в 1 миллион рублей. "Alfa Battle 2.0 вновь превзошел ожидания организаторов по всем показателям. В чемпионате приняли участие 2015 специалистов, которые объединились в 467 команд", - отметили в банке.Кроме того, организаторы запустили "Data Sapience" — первый мини-сериал про Data Science в жанре "edutainment" с участием специалистов из компаний-организаторов чемпионата. Участники состязания работали над двумя задачами. С первой лучше всех справился Иван Брагин из Воронежа, создавший модель для предсказания следующего полезного действия клиента в мобильном банке. Это помогает упростить логику приложения и сделать его более удобным. Лучшее решение второй задачи представил Константин Иванов из Москвы. Его модель позволяет оценить, выйдет ли потенциальный заёмщик в дефолт при известной о нем транзакционной активности. Такой анализ помогает выявлять недобросовестных заемщиков, а также предлагать качественным клиентам лучшие условия. В течение месяца финалисты и участники чемпионата могут получить приглашение на работу в Альфа-Банк, X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахование. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет около 850 тысяч корпоративных клиентов и 18,7 миллиона физлиц. Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия. По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 54,7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель — 38,3 миллиарда долларов, акционерный капитал — 8,2 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 592 миллиона долларов.

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россия, x5 retail group, москва, альфа-банк, новости компаний - экономика