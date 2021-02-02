https://ria.ru/20210202/buzova-1595667630.html
Ольга Бузова рассказала, как относится к бывшему мужу
Ольга Бузова рассказала, как относится к бывшему мужу
Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с подписчиками под одним из своих последних постов рассказала о том, как сейчас относится к бывшему мужу – футболисту РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:04
2021-02-02T20:04
2021-02-02T20:04
давид манукян (dava)
развод
отношения
дмитрий тарасов
знаменитости
звезды
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с подписчиками под одним из своих последних постов рассказала о том, как сейчас относится к бывшему мужу – футболисту Дмитрию Тарасову."Оля, как сейчас относишься к Тарасову? Ты все еще желаешь ему и его супруге с детьми зла?" – поинтересовался один из пользователей.Бузова и Тарасов были вместе с 2012-го по 2016 год. Развод был громким. Позже футболист женился на модели Анастасии Костенко, в браке с которой родились две дочери. Спортсмен также воспитывает старшую дочь Ангелину от первой жены Оксаны Пономаренко. После развода с Дмитрием Тарасовым у телеведущей несколько лет не получалось наладить личную жизнь, пока в 2019 году она не встретила видеоблогера Давида Манукяна.Однако и этот роман продлился недолго. Менее чем через два года исполнительница объявила, что они расстались.
https://ria.ru/20210122/buzova-1594134531.html
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РИА Новости
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давид манукян (dava), развод, отношения, дмитрий тарасов, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с подписчиками под одним из своих последних постов рассказала о том, как сейчас относится к бывшему мужу – футболисту Дмитрию Тарасову.
"Оля, как сейчас относишься к Тарасову? Ты все еще желаешь ему и его супруге с детьми зла?" – поинтересовался один из пользователей.
"Я никогда ему не желала зла! Я давно его простила. Просто эта боль долго жила во мне. Тем более детям. Дети вообще ни при чем", – написала Бузова.
Бузова и Тарасов были вместе с 2012-го по 2016 год. Развод был громким. Позже футболист женился на модели Анастасии Костенко, в браке с которой родились две дочери. Спортсмен также воспитывает старшую дочь Ангелину от первой жены Оксаны Пономаренко.
После развода с Дмитрием Тарасовым у телеведущей несколько лет не получалось наладить личную жизнь, пока в 2019 году она не встретила видеоблогера Давида Манукяна.
Однако и этот роман продлился недолго. Менее чем через два года исполнительница объявила
, что они расстались.