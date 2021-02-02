https://ria.ru/20210202/boykot-1595597926.html

В Латвии призвали к бойкоту отключившего российские телеканалы оператора

В Латвии призвали к бойкоту отключившего российские телеканалы оператора

Партия "Русский союз Латвии" призывает жителей страны бойкотировать крупнейший кабельный оператор Tet, который принял решение отключить ретрансляцию ряда... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T01:17

2021-02-02T01:17

2021-02-02T01:17

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РИГА, 2 фев - РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" призывает жителей страны бойкотировать крупнейший кабельный оператор Tet, который принял решение отключить ретрансляцию ряда российских телеканалов, заявил РИА Новости сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.По его словам, аудитория отключенных телеканалов не перейдет на латышским СМИ."Присутствует безумный расчет на то, что русские перейдут на латышские СМИ и будут смотреть ТВ на латышском, или в худшем случае - на украинском или английском языках. В реальность этого не произойдет. Русские Латвии уйдут в интернет. Но не все. В сельской местности и в малых городах зачастую именно ТЕТ сохраняет нездоровую монополию на услуги телекоммуникации. Не смогут уйти от ТЕТа и наиболее бедные и пожилые люди. По отношению к ним уничтожение русскоязычных каналов выглядит бессмысленной жестокостью, бесконечной местью. Это проявление глупости и аморальности латышской политической элиты, навязывающей все новые и новые ограничения на использования русского языка в Латвии", - сказал Митрофанов.Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210201/latviya-1595538340.html

https://ria.ru/20210124/latviya-1594205181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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