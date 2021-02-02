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Сингл "Би-2" получил две премии на фестивале в Нью-Йорке
Сингл "Би-2" получил две премии на фестивале в Нью-Йорке
Музыкальный клип "Бог проклятых" группы "Би-2" получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards, сообщает пресс-служба коллектива. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:09
2021-02-02T17:09
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би-2
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Музыкальный клип "Бог проклятых" группы "Би-2" получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards, сообщает пресс-служба коллектива."Тем временем, "Бог проклятых" получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards - за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео", - сказано в сообщении группы в Facebook."Бог проклятых" стал третьим треком "Би-2" из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Группа посвятила песню "всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше".Рок-группа "Би-2" основана в 1988 году. На счету группы десять альбомов, последний из которых стал одним из самых успешных релизов. Песни коллектива были отмечены многими музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина".
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, би-2

Сингл "Би-2" получил две премии на фестивале в Нью-Йорке

17:09 02.02.2021
 
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Музыкальный клип "Бог проклятых" группы "Би-2" получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards, сообщает пресс-служба коллектива.
"Тем временем, "Бог проклятых" получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards - за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео", - сказано в сообщении группы в Facebook.
"Бог проклятых" стал третьим треком "Би-2" из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Группа посвятила песню "всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше".
Рок-группа "Би-2" основана в 1988 году. На счету группы десять альбомов, последний из которых стал одним из самых успешных релизов. Песни коллектива были отмечены многими музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина".
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