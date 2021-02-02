https://ria.ru/20210202/bi2-1595713705.html
Сингл "Би-2" получил две премии на фестивале в Нью-Йорке
Сингл "Би-2" получил две премии на фестивале в Нью-Йорке
Музыкальный клип "Бог проклятых" группы "Би-2" получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards, сообщает пресс-служба коллектива. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:09
2021-02-02T17:09
2021-02-02T17:09
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
би-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586248571_59:0:3700:2048_1920x0_80_0_0_209226791925622381433f7edd122f3a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Музыкальный клип "Бог проклятых" группы "Би-2" получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards, сообщает пресс-служба коллектива."Тем временем, "Бог проклятых" получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards - за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео", - сказано в сообщении группы в Facebook."Бог проклятых" стал третьим треком "Би-2" из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Группа посвятила песню "всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше".Рок-группа "Би-2" основана в 1988 году. На счету группы десять альбомов, последний из которых стал одним из самых успешных релизов. Песни коллектива были отмечены многими музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина".
https://ria.ru/20201224/passazhiry-1590706485.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586248571_514:0:3245:2048_1920x0_80_0_0_a1d84152718331073284cc0b3a111014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, би-2
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Музыкальный клип "Бог проклятых" группы "Би-2" получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards, сообщает пресс-служба коллектива.
"Тем временем, "Бог проклятых" получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards - за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео", - сказано
в сообщении группы в Facebook.
"Бог проклятых" стал третьим треком "Би-2" из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Группа посвятила песню "всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше".
Рок-группа "Би-2" основана в 1988 году. На счету группы десять альбомов, последний из которых стал одним из самых успешных релизов. Песни коллектива были отмечены многими музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина".