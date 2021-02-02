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В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам
В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам
Бензин из Росрезерва везут в Хабаровский край, местный НПЗ так и не заработал в полную силу, часть привозного топлива будут отпускать по карточкам, сообщил... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:33
2021-02-02T13:20
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
аи-92
комсомольск-на-амуре
аи-95
хабаровский край
советско-гаванский район
экономика
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ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Бензин из Росрезерва везут в Хабаровский край, местный НПЗ так и не заработал в полную силу, часть привозного топлива будут отпускать по карточкам, сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.Ранее сообщалось, что перебои с топливом в Хабаровском крае стали наблюдаться с 18 января, а с 27 января на автозаправках образовались километровые очереди. Часть АЗС закрылась по причине отсутствия топлива. Проблемы возникли с покупкой бензина АИ-92 и АИ-95. Власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода и о том, что он вернется к обычному графику работы с 1 февраля.Однако, по информации правительства региона, НПЗ, хотя и заработал в субботу, 30 января, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пусконаладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива.По словам зампреда правительства края, разработанный порядок должен обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути. На АЗС "ННК", которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из пяти заправок "ННК" и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее двух-трех заправок.Как отметил чиновник, ежедневно в комитете по развитию ТЭК анализируют ценовую политику на местном рынке. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет.
https://ria.ru/20210201/benzin-1595474940.html
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комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), аи-92, комсомольск-на-амуре, аи-95, хабаровский край, советско-гаванский район, экономика

В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам

07:33 02.02.2021 (обновлено: 13:20 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция
Автомобильная заправочная станция - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Бензин из Росрезерва везут в Хабаровский край, местный НПЗ так и не заработал в полную силу, часть привозного топлива будут отпускать по карточкам, сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Ранее сообщалось, что перебои с топливом в Хабаровском крае стали наблюдаться с 18 января, а с 27 января на автозаправках образовались километровые очереди. Часть АЗС закрылась по причине отсутствия топлива. Проблемы возникли с покупкой бензина АИ-92 и АИ-95. Власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода и о том, что он вернется к обычному графику работы с 1 февраля.
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Однако, по информации правительства региона, НПЗ, хотя и заработал в субботу, 30 января, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пусконаладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива.

"С "Нефтегазхолдингом" был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. В первую очередь — бензин марки АИ-92. С руководством ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже в городах не менее чем на 30 процентах заправок "ННК". На остальных топливо будут продавать по карточкам", — сказал Литвинчук.

По словам зампреда правительства края, разработанный порядок должен обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути. На АЗС "ННК", которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из пяти заправок "ННК" и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее двух-трех заправок.
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"В Хабаровске из 52 АЗС "ННК" в свободной продаже бензин будет не менее чем на девяти-десяти заправках, а на остальных — только по картам. При этом на заправках "Роснефти" бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантированно обеспечить общественный транспорт и оперативные службы. Схему продажи мы согласовали с руководством компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", поставляющей бензин на АЗС "ННК", где возник дефицит", — добавил Литвинчук.

Как отметил чиновник, ежедневно в комитете по развитию ТЭК анализируют ценовую политику на местном рынке. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет.
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)АИ-92Комсомольск-на-АмуреАИ-95Хабаровский крайСоветско-Гаванский районЭкономика
 
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