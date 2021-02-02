https://ria.ru/20210202/benzin-1595604259.html

В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам

В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам

Бензин из Росрезерва везут в Хабаровский край, местный НПЗ так и не заработал в полную силу, часть привозного топлива будут отпускать по карточкам, сообщил... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T07:33

2021-02-02T07:33

2021-02-02T13:20

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

аи-92

комсомольск-на-амуре

аи-95

хабаровский край

советско-гаванский район

экономика

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ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Бензин из Росрезерва везут в Хабаровский край, местный НПЗ так и не заработал в полную силу, часть привозного топлива будут отпускать по карточкам, сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.Ранее сообщалось, что перебои с топливом в Хабаровском крае стали наблюдаться с 18 января, а с 27 января на автозаправках образовались километровые очереди. Часть АЗС закрылась по причине отсутствия топлива. Проблемы возникли с покупкой бензина АИ-92 и АИ-95. Власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода и о том, что он вернется к обычному графику работы с 1 февраля.Однако, по информации правительства региона, НПЗ, хотя и заработал в субботу, 30 января, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пусконаладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива.По словам зампреда правительства края, разработанный порядок должен обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути. На АЗС "ННК", которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из пяти заправок "ННК" и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее двух-трех заправок.Как отметил чиновник, ежедневно в комитете по развитию ТЭК анализируют ценовую политику на местном рынке. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет.

https://ria.ru/20210201/benzin-1595474940.html

https://ria.ru/20210119/benzin-1593564350.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

советско-гаванский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), аи-92, комсомольск-на-амуре, аи-95, хабаровский край, советско-гаванский район, экономика