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https://ria.ru/20210202/belaes-1595714750.html
Первый энергоблок БелАЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии
Первый энергоблок БелАЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему Белоруссии выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщила во... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:14
2021-02-02T18:29
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему Белоруссии выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщила во вторник пресс-служба минэнерго республики."Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минэнерго.Отмечается, что на первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности.Как указали в ведомстве, с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 миллиардов киловатт-часов в год. Ожидается, что станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиарда кубометров природного газа.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября 2020 года. В конце декабря прошлого года началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС. Опытно-промышленная эксплуатация – финальная и самая продолжительная, в течение нескольких месяцев, проверка энергоблока перед вводом в промышленную эксплуатацию. Гендиректор АО "Концерн Росэнергоатом" - первый вице-президент по сооружению АЭС группы компаний АСЭ госкорпорации "Росатом" Андрей Петров сообщил РИА Новости, что первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию весной.
https://ria.ru/20201229/aes-1591398984.html
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белорусская аэс, белоруссия, новости - ядерные технологии, в мире

Первый энергоблок БелАЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии

17:14 02.02.2021 (обновлено: 18:29 02.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему Белоруссии выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщила во вторник пресс-служба минэнерго республики.
"Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минэнерго.
Отмечается, что на первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности.
Как указали в ведомстве, с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 миллиардов киловатт-часов в год. Ожидается, что станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиарда кубометров природного газа.
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Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября 2020 года. В конце декабря прошлого года началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС. Опытно-промышленная эксплуатация – финальная и самая продолжительная, в течение нескольких месяцев, проверка энергоблока перед вводом в промышленную эксплуатацию. Гендиректор АО "Концерн Росэнергоатом" - первый вице-президент по сооружению АЭС группы компаний АСЭ госкорпорации "Росатом" Андрей Петров сообщил РИА Новости, что первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию весной.
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