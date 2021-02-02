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МСП Банк: инструменты внебанковского финансирования важны субъектам МСП
МСП Банк: инструменты внебанковского финансирования важны субъектам МСП
Инструменты внебанковского финансирования, развитие которых предполагает разработанная ЦБ РФ дорожная карта, важны для субъектов МСП, считает заместитель... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:28
2021-02-02T17:28
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Инструменты внебанковского финансирования, развитие которых предполагает разработанная ЦБ РФ дорожная карта, важны для субъектов МСП, считает заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.Он отметил, что рынок краудфандинга сейчас находится на стадии зарождения, а базовые технологии и бизнес-процессы краудфандинговых платформ по оценке рисков пока еще незрелые, что является серьезным барьером для выхода на данный рынок значительного числа институциональных инвесторов.Впрочем, по словам банкира, интерес к этому инструменту растёт, и важно создавать инфраструктуру и повышать доверие участников."Формирование и развитие новых инструментов коллективного инвестирования, ориентированных на субъекты МСП, с одной стороны, предоставит частным инвесторам новые возможности для роста инвестиционной доходности, а с другой стороны, откроет новые источники привлечения средств для субъектов МСП. В частности, МСП Банк и УК МИР уже сегодня реализуют проект, в ходе которого был создан специальный (первый в РФ) ЗПИФ, осуществляющий инвестиции в проекты посредством краудлендинговых платформ. Банк выступает в роли институционального инвестора, первопроходца, который показывает рынку возможные перспективы этого бизнеса", - указал зампред МСП Банка.Банк России в понедельник обнародовал дорожную карту развития финансирования субъектов МСП на 2021-2022 годы, разработанную с учетом предложений бизнес-сообщества. Она включает как совершенствование традиционных кредитных инструментов финансовой поддержки МСП, так и внебанковских, которые начали развиваться относительно недавно.Так, важной задачей ЦБ считает обеспечение доступа предпринимателей к финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, а также поддержку выхода малого и среднего бизнеса на фондовый рынок.Ожидаемый в ЦБ объем финансирования, привлеченного субъектами МСП с помощью краудинвестинговых платформ, составляет не менее 0,5 миллиарда рублей в 2021 году и не менее 0,9 миллиарда рублей в 2022 году. Ожидаемый объем размещенных субъектами МСП выпусков облигаций – не менее 5 миллиардов рублей в 2021 году и не менее 7 миллиардов рублей в 2022 году.
https://ria.ru/20210202/podderzhka-1595662656.html
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мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк: инструменты внебанковского финансирования важны субъектам МСП

17:28 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Инструменты внебанковского финансирования, развитие которых предполагает разработанная ЦБ РФ дорожная карта, важны для субъектов МСП, считает заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.
"Инструменты внебанковского финансирования важны для тех субъектов МСП, которые в силу разных причин не пользуются услугами банков. И одна из важных задач, которую решают подобные инструменты, – дать компаниям возможность сформировать кредитную историю для входа в банки", - сказал Семенов РИА Новости.
Он отметил, что рынок краудфандинга сейчас находится на стадии зарождения, а базовые технологии и бизнес-процессы краудфандинговых платформ по оценке рисков пока еще незрелые, что является серьезным барьером для выхода на данный рынок значительного числа институциональных инвесторов.
Впрочем, по словам банкира, интерес к этому инструменту растёт, и важно создавать инфраструктуру и повышать доверие участников.
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"Формирование и развитие новых инструментов коллективного инвестирования, ориентированных на субъекты МСП, с одной стороны, предоставит частным инвесторам новые возможности для роста инвестиционной доходности, а с другой стороны, откроет новые источники привлечения средств для субъектов МСП. В частности, МСП Банк и УК МИР уже сегодня реализуют проект, в ходе которого был создан специальный (первый в РФ) ЗПИФ, осуществляющий инвестиции в проекты посредством краудлендинговых платформ. Банк выступает в роли институционального инвестора, первопроходца, который показывает рынку возможные перспективы этого бизнеса", - указал зампред МСП Банка.
Банк России в понедельник обнародовал дорожную карту развития финансирования субъектов МСП на 2021-2022 годы, разработанную с учетом предложений бизнес-сообщества. Она включает как совершенствование традиционных кредитных инструментов финансовой поддержки МСП, так и внебанковских, которые начали развиваться относительно недавно.
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Так, важной задачей ЦБ считает обеспечение доступа предпринимателей к финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, а также поддержку выхода малого и среднего бизнеса на фондовый рынок.
Ожидаемый в ЦБ объем финансирования, привлеченного субъектами МСП с помощью краудинвестинговых платформ, составляет не менее 0,5 миллиарда рублей в 2021 году и не менее 0,9 миллиарда рублей в 2022 году. Ожидаемый объем размещенных субъектами МСП выпусков облигаций – не менее 5 миллиардов рублей в 2021 году и не менее 7 миллиардов рублей в 2022 году.
 
МСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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