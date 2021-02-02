https://ria.ru/20210202/avtomobili-1595692959.html
Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили
Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили
Продажи новых легковых автомобилей класса "люкс" в 2020 году в России снизились на 15%, до 1114 машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат". РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:45
2021-02-02T15:45
2021-02-02T15:45
россия
автостат
авто
rolls-royce motor cars
bentley motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592890753_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e30083ecbb8feebe3e91e6d0895f5fbe.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей класса "люкс" в 2020 году в России снизились на 15%, до 1114 машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат"."Объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 штук). Покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский рынок (-8%). Всего за прошлый год жители нашей страны приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (что составляет 35% рынка), 299 Bentley, 199 Rolls-Royce, 139 Lamborghini, 52 Maserati, 29 Ferrari и 9 Aston Martin", - подсчитали аналитики.Отмечается, что все марки, за исключением Rolls-Royce, в 2020 году продемонстрировали отрицательную динамику, а что касается географии, то более половины (56%) этих роскошных покупок традиционно пришлась на Москву, жители которой стали обладателями 628 люксовых машин."Практически одинаковые показатели в этом плане имеют Московская область и Санкт-Петербург (116 и 113 штук соответственно). Среди нестоличных регионов по числу купленных "люксов" лидирует Краснодарский край (51 штука). В Топ-5 регионов попадает и Свердловская область (17). Более десяти таких роскошных автомобилей было куплено в Татарстане (13) и Ростовской области (12). Еще в 57 субъектах РФ жители приобрели от 1 до 10 машин сегмента Luxury", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201203/avtomobili-1587443581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592890753_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e70f0301953b582970cf12c63ba0a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автостат, авто, rolls-royce motor cars, bentley motors