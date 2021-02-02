https://ria.ru/20210202/avtomobili-1595692959.html

Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили

Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили

Продажи новых легковых автомобилей класса "люкс" в 2020 году в России снизились на 15%, до 1114 машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат". РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:45

2021-02-02T15:45

2021-02-02T15:45

россия

автостат

авто

rolls-royce motor cars

bentley motors

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей класса "люкс" в 2020 году в России снизились на 15%, до 1114 машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат"."Объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 штук). Покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский рынок (-8%). Всего за прошлый год жители нашей страны приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (что составляет 35% рынка), 299 Bentley, 199 Rolls-Royce, 139 Lamborghini, 52 Maserati, 29 Ferrari и 9 Aston Martin", - подсчитали аналитики.Отмечается, что все марки, за исключением Rolls-Royce, в 2020 году продемонстрировали отрицательную динамику, а что касается географии, то более половины (56%) этих роскошных покупок традиционно пришлась на Москву, жители которой стали обладателями 628 люксовых машин."Практически одинаковые показатели в этом плане имеют Московская область и Санкт-Петербург (116 и 113 штук соответственно). Среди нестоличных регионов по числу купленных "люксов" лидирует Краснодарский край (51 штука). В Топ-5 регионов попадает и Свердловская область (17). Более десяти таких роскошных автомобилей было куплено в Татарстане (13) и Ростовской области (12). Еще в 57 субъектах РФ жители приобрели от 1 до 10 машин сегмента Luxury", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201203/avtomobili-1587443581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автостат, авто, rolls-royce motor cars, bentley motors