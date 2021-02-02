https://ria.ru/20210202/arest-1595706252.html

Жителя Курска арестовали на 5 суток за призывы к несогласованной акции

Жителя Курска арестовали на 5 суток за призывы к несогласованной акции

Суд арестовал на пять суток 18-летнего жителя Курска, который призывал выходить на несогласованную акцию, сообщил во вторник Промышленный районный суд города. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:39

2021-02-02T16:39

2021-02-02T16:39

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Суд арестовал на пять суток 18-летнего жителя Курска, который призывал выходить на несогласованную акцию, сообщил во вторник Промышленный районный суд города.Суд установил, что 24 и 25 января житель Курска в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram призывал граждан участвовать в несогласованной акции. Суд посчитал, что он "осуществлял организацию публичного мероприятия, не согласованного с органами исполнительной власти города Курска".Как отмечает суд, вину в совершении административного правонарушения молодой человек не признал.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курск, происшествия