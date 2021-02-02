https://ria.ru/20210202/arest-1595683414.html

В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции

В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции

Суды в Нижнем Новгороде рассмотрели почти 20 административных материалов в отношении участников несогласованной акции 31 января, большинство из них оштрафованы, РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:04

2021-02-02T15:04

2021-02-02T15:04

россия

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омон россии

нижний новгород

генеральная прокуратура рф

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владимир путин

нижегородская область

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Суды в Нижнем Новгороде рассмотрели почти 20 административных материалов в отношении участников несогласованной акции 31 января, большинство из них оштрафованы, один арестован на пять суток, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.Участники воскресной несогласованной акции в Нижнем Новгороде собрались на улице Большой Покровской и намеревались пройти шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградил ОМОН. Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся разойтись. Затем начались задержания. По информации областного ГУМВД, в несогласованной акции приняли участие около 500 человек, 338 из них были доставлены в ОВД.Пятерым задержанным, как отмечается, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, одному из задержанных – административный арест сроком на 5 суток.Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел пять материалов об административных правонарушениях в отношении участников акции. По данным ведомства, по одному из дел производство прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, по другим участники акции оштрафованы на суммы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей каждый.Еще семь участников несогласованной акции в Нижнем Новгороде также оштрафованы судами на суммы от 10 тысяч до 13 тысяч рублей.Отмечается, что вина привлекаемых к административной ответственности лиц подтверждена доказательствами, представленными в материалах дел. Постановления суда в законную силу не вступили.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, омон россии, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, нижегородская область, происшествия