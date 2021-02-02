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В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции
В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции
Суды в Нижнем Новгороде рассмотрели почти 20 административных материалов в отношении участников несогласованной акции 31 января, большинство из них оштрафованы, РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:04
2021-02-02T15:04
россия
гумвд
омон россии
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
нижегородская область
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Суды в Нижнем Новгороде рассмотрели почти 20 административных материалов в отношении участников несогласованной акции 31 января, большинство из них оштрафованы, один арестован на пять суток, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.Участники воскресной несогласованной акции в Нижнем Новгороде собрались на улице Большой Покровской и намеревались пройти шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградил ОМОН. Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся разойтись. Затем начались задержания. По информации областного ГУМВД, в несогласованной акции приняли участие около 500 человек, 338 из них были доставлены в ОВД.Пятерым задержанным, как отмечается, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, одному из задержанных – административный арест сроком на 5 суток.Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел пять материалов об административных правонарушениях в отношении участников акции. По данным ведомства, по одному из дел производство прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, по другим участники акции оштрафованы на суммы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей каждый.Еще семь участников несогласованной акции в Нижнем Новгороде также оштрафованы судами на суммы от 10 тысяч до 13 тысяч рублей.Отмечается, что вина привлекаемых к административной ответственности лиц подтверждена доказательствами, представленными в материалах дел. Постановления суда в законную силу не вступили.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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россия, гумвд, омон россии, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции

15:04 02.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Суды в Нижнем Новгороде рассмотрели почти 20 административных материалов в отношении участников несогласованной акции 31 января, большинство из них оштрафованы, один арестован на пять суток, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Участники воскресной несогласованной акции в Нижнем Новгороде собрались на улице Большой Покровской и намеревались пройти шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградил ОМОН. Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся разойтись. Затем начались задержания. По информации областного ГУМВД, в несогласованной акции приняли участие около 500 человек, 338 из них были доставлены в ОВД.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:29
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков

"Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода рассмотрено шесть материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных... статьёй КоАП РФ "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в отношении граждан, задержанных 31 января в центре Нижнего Новгорода на несанкционированном публичном мероприятие (митинге)", - говорится в сообщении.

Пятерым задержанным, как отмечается, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, одному из задержанных – административный арест сроком на 5 суток.
Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел пять материалов об административных правонарушениях в отношении участников акции. По данным ведомства, по одному из дел производство прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, по другим участники акции оштрафованы на суммы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей каждый.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
Еще семь участников несогласованной акции в Нижнем Новгороде также оштрафованы судами на суммы от 10 тысяч до 13 тысяч рублей.
Отмечается, что вина привлекаемых к административной ответственности лиц подтверждена доказательствами, представленными в материалах дел. Постановления суда в законную силу не вступили.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияГУМВДОМОН РоссииНижний НовгородГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНижегородская областьПроисшествия
 
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