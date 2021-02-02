В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции
КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Суды в Нижнем Новгороде рассмотрели почти 20 административных материалов в отношении участников несогласованной акции 31 января, большинство из них оштрафованы, один арестован на пять суток, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Участники воскресной несогласованной акции в Нижнем Новгороде собрались на улице Большой Покровской и намеревались пройти шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградил ОМОН. Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся разойтись. Затем начались задержания. По информации областного ГУМВД, в несогласованной акции приняли участие около 500 человек, 338 из них были доставлены в ОВД.
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"Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода рассмотрено шесть материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных... статьёй КоАП РФ "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в отношении граждан, задержанных 31 января в центре Нижнего Новгорода на несанкционированном публичном мероприятие (митинге)", - говорится в сообщении.
Пятерым задержанным, как отмечается, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, одному из задержанных – административный арест сроком на 5 суток.
Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел пять материалов об административных правонарушениях в отношении участников акции. По данным ведомства, по одному из дел производство прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, по другим участники акции оштрафованы на суммы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей каждый.
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Еще семь участников несогласованной акции в Нижнем Новгороде также оштрафованы судами на суммы от 10 тысяч до 13 тысяч рублей.
Отмечается, что вина привлекаемых к административной ответственности лиц подтверждена доказательствами, представленными в материалах дел. Постановления суда в законную силу не вступили.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".