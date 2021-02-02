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В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
Октябрьский суд Мурманска назначил троим участникам несогласованной акции 23 января наказание в виде ареста, восемь участников должны будут заплатить штраф,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:16
2021-02-02T14:16
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска назначил троим участникам несогласованной акции 23 января наказание в виде ареста, восемь участников должны будут заплатить штраф, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов области."По итогам рассмотрения материалов судом вынесено 11 постановлений о привлечении к административной ответственности: три ареста и восемь штрафов. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, Октябрьским районным судом Мурманска было рассмотрено 11 материалов по статье "организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Впоследствии по четырем материалам действия переквалифицированы на статью "участие в публичном мероприятии, проведение которого не было согласовано с органом исполнительной власти".Сообщается, что в протоколах полиции было указано, что задержанные добровольно посетили массовое несогласованное мероприятие на площади "Пять углов" в Мурманске 23 января, организовали и провели без подачи в установленном законом порядке уведомления публичное массовое мероприятие."Привлекаемые граждане в своих пояснениях указывали, что хотели реализовать свое право, предусмотренное Конституцией РФ на участие в мирном мероприятии, однако понимали о несогласованности указанного мероприятия", - добавили в пресс-службе судов.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В Мурманске на акцию собрались около 550 человек. В минувшее воскресенье в Мурманске также прошла акция, на которой присутствовали 65 человек, полиция сообщала о двух задержаниях. По этим делам решения еще не вынесены.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595641653.html
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, мурманск, происшествия

В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции

14:16 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска назначил троим участникам несогласованной акции 23 января наказание в виде ареста, восемь участников должны будут заплатить штраф, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов области.
"По итогам рассмотрения материалов судом вынесено 11 постановлений о привлечении к административной ответственности: три ареста и восемь штрафов. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Октябрьским районным судом Мурманска было рассмотрено 11 материалов по статье "организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Впоследствии по четырем материалам действия переквалифицированы на статью "участие в публичном мероприятии, проведение которого не было согласовано с органом исполнительной власти".
Сообщается, что в протоколах полиции было указано, что задержанные добровольно посетили массовое несогласованное мероприятие на площади "Пять углов" в Мурманске 23 января, организовали и провели без подачи в установленном законом порядке уведомления публичное массовое мероприятие.
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"Привлекаемые граждане в своих пояснениях указывали, что хотели реализовать свое право, предусмотренное Конституцией РФ на участие в мирном мероприятии, однако понимали о несогласованности указанного мероприятия", - добавили в пресс-службе судов.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В Мурманске на акцию собрались около 550 человек. В минувшее воскресенье в Мурманске также прошла акция, на которой присутствовали 65 человек, полиция сообщала о двух задержаниях. По этим делам решения еще не вынесены.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
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В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскМурманскПроисшествия
 
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