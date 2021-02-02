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Жестоко избивавшего детей Омича арестовали на два месяца
Жестоко избивавшего детей Омича арестовали на два месяца
Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, заключили под стражу на два месяца, он просил отпустить его под подписку о невыезде, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:04
2021-02-02T14:04
2021-02-02T14:04
россия
анна кузнецова
александр бастрыкин
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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, заключили под стражу на два месяца, он просил отпустить его под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре Омской области.СК РФ 31 января сообщил о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол.Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео - ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали".В ходе судебного процесса обвиняемый признал, что неправ, но не согласился с утверждением, что систематически издевался над детьми, пояснил собеседник РИА Новости.Прокуратура настояла на заключении мужчины под стражу, несмотря на его просьбы, поскольку он живет с детьми и женой и может оказать на них давление. Кроме того, по указанию заместителя Генерального прокурора РФ прокуратура региона проверяет работу органов системы профилактики, в том числе и образовательных учреждений, куда дети продолжали ходить после того, как отец их избил.
https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html
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россия, анна кузнецова, александр бастрыкин, происшествия
ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, заключили под стражу на два месяца, он просил отпустить его под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре Омской области.
СК РФ 31 января сообщил о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол.
Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео - ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин
, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова
и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали".
"Центральный районный суд Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ходе судебного процесса обвиняемый признал, что неправ, но не согласился с утверждением, что систематически издевался над детьми, пояснил собеседник РИА Новости.
"Обвиняемый считает, что воспитывал физически здоровых детей. Что произошло, он не понимает, но считает, что это воспитательные меры. До оглашения решения суда он попросил отпустить его под подписку о невыезде", - добавили в прокуратуре Омской области.
Прокуратура настояла на заключении мужчины под стражу, несмотря на его просьбы, поскольку он живет с детьми и женой и может оказать на них давление. Кроме того, по указанию заместителя Генерального прокурора РФ
прокуратура региона проверяет работу органов системы профилактики, в том числе и образовательных учреждений, куда дети продолжали ходить после того, как отец их избил.