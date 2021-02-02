https://ria.ru/20210202/areplivir-1595606947.html

Производитель "Арепливира" рассказал о планах по выпуску препарата

Производитель "Арепливира" рассказал о планах по выпуску препарата

Фармацевтическая компания "Промомед", производящая препарат от коронавируса "Арепливир", выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:20

2021-02-02T08:20

2021-02-02T08:20

распространение коронавируса

промомед

арепливир

андрей младенцев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед", производящая препарат от коронавируса "Арепливир", выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока недостаточно продукции, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Андрей Младенцев.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции."Мы только сейчас выходим на плановый уровень поставок в России, поэтому у нас пока для экспорта не хватает продукции. Но мы безостановочно работаем над развитием мощностей производства. Это не связано с конкретной задачей "Арепливира", это связано со всеми препаратами, которые мы выпускаем, в том числе с "Арепливиром", - рассказал Младенцев.По его словам, в прошлом году компания произвела более 2 миллионов упаковок данного препарата. "Мы смогли поставить столько "Арепливира", сколько у нас у нас просили наши дистрибуторы и лечебные учреждения. Мы ушли на новогодние каникулы с чувством выполненного долга", - отметил исполнительный директор фармкомпании.Также он рассказал, что сейчас "Промомед" производит 1 миллион упаковок "Арепливира" в месяц, к концу февраля - началу марта компания планирует увеличить производство до 2 миллионов упаковок в месяц.Как отметил представитель компании, сейчас потребность в препарате не такая высокая, как была перед Новым годом."Мы спокойно работаем и грузим в рабочем порядке. Наверное, с одной стороны, количество заболевших не растет так, как это было до Нового года. И, наверное, еще это связано с тем, что наши уважаемые конкуренты также смогли увеличить объем производства", - добавил Младенцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/lekarstvo-1593799794.html

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594109587.html

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2021

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промомед, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество