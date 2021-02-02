Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/areplivir-1595606947.html
Производитель "Арепливира" рассказал о планах по выпуску препарата
Производитель "Арепливира" рассказал о планах по выпуску препарата
Фармацевтическая компания "Промомед", производящая препарат от коронавируса "Арепливир", выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:20
2021-02-02T08:20
распространение коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602387_0:388:2644:1875_1920x0_80_0_0_a2d7f921209ded87e9cef8c6d178979f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед", производящая препарат от коронавируса "Арепливир", выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока недостаточно продукции, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Андрей Младенцев.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции."Мы только сейчас выходим на плановый уровень поставок в России, поэтому у нас пока для экспорта не хватает продукции. Но мы безостановочно работаем над развитием мощностей производства. Это не связано с конкретной задачей "Арепливира", это связано со всеми препаратами, которые мы выпускаем, в том числе с "Арепливиром", - рассказал Младенцев.По его словам, в прошлом году компания произвела более 2 миллионов упаковок данного препарата. "Мы смогли поставить столько "Арепливира", сколько у нас у нас просили наши дистрибуторы и лечебные учреждения. Мы ушли на новогодние каникулы с чувством выполненного долга", - отметил исполнительный директор фармкомпании.Также он рассказал, что сейчас "Промомед" производит 1 миллион упаковок "Арепливира" в месяц, к концу февраля - началу марта компания планирует увеличить производство до 2 миллионов упаковок в месяц.Как отметил представитель компании, сейчас потребность в препарате не такая высокая, как была перед Новым годом."Мы спокойно работаем и грузим в рабочем порядке. Наверное, с одной стороны, количество заболевших не растет так, как это было до Нового года. И, наверное, еще это связано с тем, что наши уважаемые конкуренты также смогли увеличить объем производства", - добавил Младенцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/lekarstvo-1593799794.html
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594109587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602387_0:65:2644:2048_1920x0_80_0_0_ce267381dc5008ef51b3c9ee60ed1073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промомед, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Производитель "Арепливира" рассказал о планах по выпуску препарата

08:20 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед", производящая препарат от коронавируса "Арепливир", выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока недостаточно продукции, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Андрей Младенцев.
В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 11:27Распространение коронавируса
Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса
"Мы только сейчас выходим на плановый уровень поставок в России, поэтому у нас пока для экспорта не хватает продукции. Но мы безостановочно работаем над развитием мощностей производства. Это не связано с конкретной задачей "Арепливира", это связано со всеми препаратами, которые мы выпускаем, в том числе с "Арепливиром", - рассказал Младенцев.
По его словам, в прошлом году компания произвела более 2 миллионов упаковок данного препарата. "Мы смогли поставить столько "Арепливира", сколько у нас у нас просили наши дистрибуторы и лечебные учреждения. Мы ушли на новогодние каникулы с чувством выполненного долга", - отметил исполнительный директор фармкомпании.
Также он рассказал, что сейчас "Промомед" производит 1 миллион упаковок "Арепливира" в месяц, к концу февраля - началу марта компания планирует увеличить производство до 2 миллионов упаковок в месяц.
Медицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 09:36Распространение коронавируса
Названа причина тяжелого течения COVID-19
Как отметил представитель компании, сейчас потребность в препарате не такая высокая, как была перед Новым годом.
"Мы спокойно работаем и грузим в рабочем порядке. Наверное, с одной стороны, количество заболевших не растет так, как это было до Нового года. И, наверное, еще это связано с тем, что наши уважаемые конкуренты также смогли увеличить объем производства", - добавил Младенцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаПромомедАрепливирАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
14:11Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
14:07В Москве задержали более 200 человек
Лента новостейМолния