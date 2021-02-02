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В Центре Гамалеи оценили выработку антител у пожилых после "Спутника V"
В Центре Гамалеи оценили выработку антител у пожилых после "Спутника V"
Антитела у пожилых людей после прививки от коронавируса "Спутник V" вырабатываются так же, как и у людей более молодого возраста, заявила заведующая... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:41
2021-02-02T17:41
2021-02-02T17:41
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Антитела у пожилых людей после прививки от коронавируса "Спутник V" вырабатываются так же, как и у людей более молодого возраста, заявила заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова."Антительный ответ у добровольцев старше 60 лет не отличается от антительного ответа у добровольцев более молодого возраста", - сказала Должикова на брифинге.Она уточнила, что при анализе нежелательных явлений было отмечено, что у добровольцев старше 60 лет в целом вакцинация протекает легче, у них зарегистрировано несколько меньшее количество нежелательных реакций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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