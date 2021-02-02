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В Центре Гамалеи оценили выработку антител у пожилых после "Спутника V"

В Центре Гамалеи оценили выработку антител у пожилых после "Спутника V"

Антитела у пожилых людей после прививки от коронавируса "Спутник V" вырабатываются так же, как и у людей более молодого возраста, заявила заведующая... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:41

2021-02-02T17:41

2021-02-02T17:41

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Антитела у пожилых людей после прививки от коронавируса "Спутник V" вырабатываются так же, как и у людей более молодого возраста, заявила заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова."Антительный ответ у добровольцев старше 60 лет не отличается от антительного ответа у добровольцев более молодого возраста", - сказала Должикова на брифинге.Она уточнила, что при анализе нежелательных явлений было отмечено, что у добровольцев старше 60 лет в целом вакцинация протекает легче, у них зарегистрировано несколько меньшее количество нежелательных реакций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество