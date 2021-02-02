Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210202/amsterdam-1595661600.html
В Амстердаме планируют перенести на окраину квартал красных фонарей
В Амстердаме планируют перенести на окраину квартал красных фонарей
Власти Амстердама заявили о намерении перенести квартал красных фонарей из центра на окраину, сообщает Independent. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:01
2021-02-02T14:01
города
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
нидерланды
амстердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151430/02/1514300241_0:644:1536:1508_1920x0_80_0_0_02c9e9924d89553e302b27289e0689b4.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Власти Амстердама заявили о намерении перенести квартал красных фонарей из центра на окраину, сообщает Independent.Его предполагается создать за пределами города, чтобы полностью изменить направленность туризма в столице Нидерландов. Точное место для него пока не определено.План по "перезагрузке" туризма был предложен мэром Фемке Халсема, чтобы сделать центр удобным для жизни горожан.Ранее она выступала за закрытие самого известного квартала, чтобы прекратить "унижения женщин большими группами туристов".Запрет на посещение гостями кофешопов, где можно купить каннабис, – также инициатива мэра. Халсема считает, что такие заведения в центре успешны за счет большого турпотока, что способствует распространению наркотиков и росту преступности. Есть надежда, что, борясь с организованной преступностью, связанной с торговлей марихуаной, а также с потоком тяжелых наркотических веществ, город сможет улучшить свой имидж, считает чиновник.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
нидерланды
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151430/02/1514300241_0:500:1536:1652_1920x0_80_0_0_b832ea62bc54db8d84ab3e2da4242d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
города, туристы, туризм, новости - туризм, нидерланды, амстердам

В Амстердаме планируют перенести на окраину квартал красных фонарей

14:01 02.02.2021
 
© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкОдин из переулков в квартале Красных фонарей в Амстердаме
Один из переулков в квартале Красных фонарей в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Артур Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Власти Амстердама заявили о намерении перенести квартал красных фонарей из центра на окраину, сообщает Independent.
Его предполагается создать за пределами города, чтобы полностью изменить направленность туризма в столице Нидерландов. Точное место для него пока не определено.
План по "перезагрузке" туризма был предложен мэром Фемке Халсема, чтобы сделать центр удобным для жизни горожан.
Ранее она выступала за закрытие самого известного квартала, чтобы прекратить "унижения женщин большими группами туристов".
Запрет на посещение гостями кофешопов, где можно купить каннабис, – также инициатива мэра. Халсема считает, что такие заведения в центре успешны за счет большого турпотока, что способствует распространению наркотиков и росту преступности. Есть надежда, что, борясь с организованной преступностью, связанной с торговлей марихуаной, а также с потоком тяжелых наркотических веществ, город сможет улучшить свой имидж, считает чиновник.
Дом Севастьянова в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
08:00Туризм
Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург
 
ТуризмГородатуристыТуризмНовости - ТуризмНидерландыАмстердам
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
14:11Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
14:07В Москве задержали более 200 человек
14:04Жестоко избивавшего детей Омича арестовали на два месяца
Лента новостейМолния