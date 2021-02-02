Бастрыкину доложили о проверках и уголовных делах после незаконных акций
18:40 02.02.2021 (обновлено: 06:24 03.02.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили результаты доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями на несогласованных акциях, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России заслушал ход и результаты доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями лиц в ходе несанкционированных мероприятий, прошедших в ряде городов России 23 и 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководители главков СК России по Москве, Санкт-Петербургу и следственного управления по Волгоградской области доложили о находящихся в их производстве уголовных делах, а также о числе несовершеннолетних, доставленных за противоправные действия в ходе несогласованных акций. Отмечалось, что в рамках предварительного следствия изучаются личности фигурантов уголовных дел, в том числе анализируются характеризующие их материалы.
"Александр Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить не только обстоятельства совершенных ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям", - добавляется в сообщении.
31 января, 15:46Навальный убил протест
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".