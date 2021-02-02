https://ria.ru/20210202/aktsii-1595655221.html

В Кремле оценили сообщения о нахождении задержанных на акциях в автобусах

В Кремле оценили сообщения о нахождении задержанных на акциях в автобусах

В Кремле видели сообщения в СМИ о долгом нахождении в автобусах задержанных участников несогласованных акций протеста, здесь надо проверить конкретные факты,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:02

2021-02-02T13:02

2021-02-02T13:02

россия

татьяна потяева

валерий фадеев

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Кремле видели сообщения в СМИ о долгом нахождении в автобусах задержанных участников несогласованных акций протеста, здесь надо проверить конкретные факты, если информация подтвердится – принять меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что инициирует служебную проверку в связи со случаями, когда некоторых граждан, задержанных на незаконных акциях в Москве, невозможно было разместить в спецприемниках, из-за чего они провели ночь в автобусах."Мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят тоже эти сообщения, поэтому здесь, опять же, нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", - сказал Песков журналистам.На вопрос о том, кто должен провести такую проверку, он ответил, что "министерство внутренних дел, наверное, наши правоохранители"."Все видят эти сообщения СМИ, они же не закрыты, поэтому это повод для того, чтобы конкретные факты проверить, насколько это соответствует действительности. Безусловно, это должно быть проверено", - добавил Песков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой сообщалось о задержании в столице более тысячи человек на акции 23 января. Официальных данных по задержаниям 31 января пока нет.

https://ria.ru/20210202/shtraf-1595626591.html

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россия, татьяна потяева, валерий фадеев, дмитрий песков, москва, общество