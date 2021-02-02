https://ria.ru/20210202/aktsii-1595607969.html
Суд оштрафовал жителя Югры, вышедшего на незаконную акцию с молотком
Суд оштрафовал жителя Югры, вышедшего на незаконную акцию с молотком
Штраф в размере 10 тысяч рублей предстоит заплатить жителю Нижневартовска (ХМАО), который пришел на несогласованную акцию протеста 23 января с молотком "для... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:27
2021-02-02T08:27
2021-02-02T08:27
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Штраф в размере 10 тысяч рублей предстоит заплатить жителю Нижневартовска (ХМАО), который пришел на несогласованную акцию протеста 23 января с молотком "для самообороны", сообщает пресс-служба городского суда.Согласно судебным материалам, днем 23 января мужчина пришел на местную площадь "с целью выражения своих политических убеждений, имея при себе предмет - молоток". Суд постановил, что тем самым житель Нижневартовска нарушил закон о собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Официальной информации о количестве участников несогласованных акций в Нижневартовске в указанный день нет. Тем не менее, согласно данным на сайте местного суда, штрафы за их организацию или участие уже получили три человека.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости.
Штраф в размере 10 тысяч рублей предстоит заплатить жителю Нижневартовска
(ХМАО), который пришел на несогласованную акцию протеста 23 января с молотком "для самообороны", сообщает пресс-служба городского суда.
Согласно судебным материалам, днем 23 января мужчина пришел на местную площадь "с целью выражения своих политических убеждений, имея при себе предмет - молоток". Суд постановил, что тем самым житель Нижневартовска нарушил закон о собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях.
"В судебном заседании вину в совершении правонарушения признал полностью, пояснил, что он знал о незаконности проведения 23 января 2021 года митинга в защиту (Алексея) Навального, однако пошел, взяв с собой молоток для самообороны. Судья... назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Официальной информации о количестве участников несогласованных акций в Нижневартовске в указанный день нет. Тем не менее, согласно данным на сайте местного суда, штрафы за их организацию или участие уже получили три человека.