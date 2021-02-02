https://ria.ru/20210202/aktsii-1595607969.html

Суд оштрафовал жителя Югры, вышедшего на незаконную акцию с молотком

Суд оштрафовал жителя Югры, вышедшего на незаконную акцию с молотком

Штраф в размере 10 тысяч рублей предстоит заплатить жителю Нижневартовска (ХМАО), который пришел на несогласованную акцию протеста 23 января с молотком "для... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:27

2021-02-02T08:27

2021-02-02T08:27

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Штраф в размере 10 тысяч рублей предстоит заплатить жителю Нижневартовска (ХМАО), который пришел на несогласованную акцию протеста 23 января с молотком "для самообороны", сообщает пресс-служба городского суда.Согласно судебным материалам, днем 23 января мужчина пришел на местную площадь "с целью выражения своих политических убеждений, имея при себе предмет - молоток". Суд постановил, что тем самым житель Нижневартовска нарушил закон о собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Официальной информации о количестве участников несогласованных акций в Нижневартовске в указанный день нет. Тем не менее, согласно данным на сайте местного суда, штрафы за их организацию или участие уже получили три человека.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия