https://ria.ru/20210202/aeroport-1595735831.html

В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта

В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта

Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:48

2021-02-02T18:48

2021-02-02T18:48

сочи

происшествия

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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи."Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Инцидент произошел во вторник в 16.20. Нарушителем оказался молодой человек 1997 года рождения.О мотивах мужчины не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств.

https://ria.ru/20210128/samolet-1594968813.html

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия