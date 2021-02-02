https://ria.ru/20210202/aeroport-1595735831.html
В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта
В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта
Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:48
2021-02-02T18:48
2021-02-02T18:48
сочи
происшествия
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи."Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Инцидент произошел во вторник в 16.20. Нарушителем оказался молодой человек 1997 года рождения.О мотивах мужчины не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств.
https://ria.ru/20210128/samolet-1594968813.html
сочи
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сочи, происшествия