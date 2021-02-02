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В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта
В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта
Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:48
2021-02-02T18:48
сочи
происшествия
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи."Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Инцидент произошел во вторник в 16.20. Нарушителем оказался молодой человек 1997 года рождения.О мотивах мужчины не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств.
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сочи, происшествия

В Сочи задержали мужчину, проникшего на взлетную полосу аэропорта

18:48 02.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи.
"Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Инцидент произошел во вторник в 16.20. Нарушителем оказался молодой человек 1997 года рождения.
О мотивах мужчины не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств.
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