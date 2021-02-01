https://ria.ru/20210201/zhurnalisty-1595534499.html

СЖР обратится в МВД из-за нарушений прав журналистов на незаконных акциях

СЖР обратится в МВД из-за нарушений прав журналистов на незаконных акциях

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в понедельник обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:08

2021-02-01T16:08

2021-02-01T16:13

соловьев владимир (журналист)

генеральная прокуратура рф

владимир колокольцев

союз журналистов россии

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в понедельник обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав журналистов на несанкционированных акциях 31 января.Глава СЖР напомнил, что 31 января на несанкционированных акциях было около 60 случаев задержания профессиональных журналистов, работающих в официально зарегистрированных СМИ."Если 23 января было три случая реально физических повреждений, то 31 января был один такой "выдающийся" случай. Остальные случаи - это задержания для проверки документов. Но при этом все равно журналисты не смогли в этот момент выполнять свои профессиональные обязанности, и это, конечно, нарушило их права", - отметил Соловьев.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595383935.html

https://ria.ru/20210126/aktsii-1594623146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соловьев владимир (журналист), генеральная прокуратура рф, владимир колокольцев, союз журналистов россии, происшествия