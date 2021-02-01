Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/zhurnalisty-1595534499.html
СЖР обратится в МВД из-за нарушений прав журналистов на незаконных акциях
СЖР обратится в МВД из-за нарушений прав журналистов на незаконных акциях
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в понедельник обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:08
2021-02-01T16:13
соловьев владимир (журналист)
генеральная прокуратура рф
владимир колокольцев
союз журналистов россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595398388_0:18:2661:1514_1920x0_80_0_0_3b8a1c5dc80d6bbb287deb2bcb3bb505.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в понедельник обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав журналистов на несанкционированных акциях 31 января.Глава СЖР напомнил, что 31 января на несанкционированных акциях было около 60 случаев задержания профессиональных журналистов, работающих в официально зарегистрированных СМИ."Если 23 января было три случая реально физических повреждений, то 31 января был один такой "выдающийся" случай. Остальные случаи - это задержания для проверки документов. Но при этом все равно журналисты не смогли в этот момент выполнять свои профессиональные обязанности, и это, конечно, нарушило их права", - отметил Соловьев.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html
https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595383935.html
https://ria.ru/20210126/aktsii-1594623146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595398388_124:0:2488:1773_1920x0_80_0_0_93eb7d03607357cbf2ca2182031e9af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соловьев владимир (журналист), генеральная прокуратура рф, владимир колокольцев, союз журналистов россии, происшествия

СЖР обратится в МВД из-за нарушений прав журналистов на незаконных акциях

16:08 01.02.2021 (обновлено: 16:13 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в понедельник обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав журналистов на несанкционированных акциях 31 января.

"Сегодня я буквально вот сейчас уже подпишу бумагу на имя Колокольцева с просьбой подробно разобраться со всеми фактами нарушения прав журналистов. Это особенно актуально в свете сегодняшнего заявления президента о том, что он поручил своим представителям в регионах привести в соответствия права журналистов", - рассказал РИА Новости Соловьев.

Глава СЖР напомнил, что 31 января на несанкционированных акциях было около 60 случаев задержания профессиональных журналистов, работающих в официально зарегистрированных СМИ.
"Если 23 января было три случая реально физических повреждений, то 31 января был один такой "выдающийся" случай. Остальные случаи - это задержания для проверки документов. Но при этом все равно журналисты не смогли в этот момент выполнять свои профессиональные обязанности, и это, конечно, нарушило их права", - отметил Соловьев.
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 15:30
Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Сергей Пархоменко - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 16:32
Журналиста Сергея Пархоменко задержали на несогласованной акции в Москве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 13:18
В Кремле прокомментировали инциденты с журналистами на незаконных акциях
 
Соловьев Владимир (журналист)Генеральная прокуратура РФВладимир КолокольцевСоюз журналистов РоссииПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния