Задержанного на незаконной акции журналиста The Insider арестовали
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на 8 суток арестовал журналиста The Insider Олега Пшеничного, задержанного на несогласованной акции в Москве, где он не работал как представитель СМИ, сообщила РИА Новости адвокат Оксана Опаренко.
"Суд арестовал его на восемь суток по статье 20.2 ч. 6.1 (нарушение порядка проведения массового мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов - ред.)", - сказала Опаренко.
Ранее главный редактор издания Роман Доброхотов сообщил РИА Новости, что Пшеничный не работал на акции как журналист.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".