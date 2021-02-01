https://ria.ru/20210201/zhurnalist-1595578188.html

Задержанного на незаконной акции журналиста The Insider арестовали

Задержанного на незаконной акции журналиста The Insider арестовали

Люблинский суд Москвы на 8 суток арестовал журналиста The Insider Олега Пшеничного, задержанного на несогласованной акции в Москве, где он не работал как... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:02

2021-02-01T20:02

2021-02-01T20:02

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на 8 суток арестовал журналиста The Insider Олега Пшеничного, задержанного на несогласованной акции в Москве, где он не работал как представитель СМИ, сообщила РИА Новости адвокат Оксана Опаренко.Ранее главный редактор издания Роман Доброхотов сообщил РИА Новости, что Пшеничный не работал на акции как журналист.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html

https://ria.ru/20210201/peterburg-1595571214.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия