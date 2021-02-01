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Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
Стандартные основания для этого – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T02:39
2021-02-01T02:41
россия
владимир шалаев
жилье
общество
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Стало известно, почему у вас могут отнять даже единственное жилье
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стандартные основания для этого – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги реализации объекта. Но из этого правила есть исключения, рассказал агентству “Прайм” партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.Речь идет о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жилье. Стандартно закон стоит на стороне человека, которому больше негде жить. Согласно решению Верховного суда, в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя. Единственного жилья можно лишиться и в рамках банкротства — если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет. Однако добросовестным должникам и членам их семьи бояться не стоит — для них риска практически нет, заключил Шалаев.
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россия, владимир шалаев, жилье, общество

Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье

02:39 01.02.2021 (обновлено: 02:41 01.02.2021)
 
© Fotolia / vvoeЖилой квартал
Жилой квартал - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Fotolia / vvoe
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стандартные основания для этого – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги реализации объекта. Но из этого правила есть исключения, рассказал агентству “Прайм” партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.
Речь идет о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жилье. Стандартно закон стоит на стороне человека, которому больше негде жить. Согласно решению Верховного суда, в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя.
"Между тем, в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу", — отметил юрист.
Единственного жилья можно лишиться и в рамках банкротства — если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет. Однако добросовестным должникам и членам их семьи бояться не стоит — для них риска практически нет, заключил Шалаев.
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