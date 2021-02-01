Источник: в Москве проверят жалобы на избиения на незаконной акции
12:53 01.02.2021 (обновлено: 13:11 01.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Аналогичную проверку столичный главк МВД РФ, как отмечал источник, начинал и после аналогичного мероприятия 23-го числа. Об итогах той проверки пока не сообщалось.
"Ряд граждан после несогласованного мероприятия 31 января попали в медучреждения, по факту получения ими повреждений проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несколько пострадавших заявили, что пострадали "в результате действий бойцов ОМОН". Так, одна девушка попала в больницу с открытым переломом, как минимум одного задержанного увезли на "скорой" прямо из отделения полиции.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
В Кремле по итогам несогласованных акций 23 января сообщали о моментальной реакции руководства МВД и Росгвардии на инциденты с необоснованной грубостью правоохранителей. Против сотрудников, которые допустили такие действия, ведутся служебные разбирательства, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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