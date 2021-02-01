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Источник: в Москве проверят жалобы на избиения на незаконной акции
Источник: в Москве проверят жалобы на избиения на незаконной акции
Московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:53
2021-02-01T13:11
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Аналогичную проверку столичный главк МВД РФ, как отмечал источник, начинал и после аналогичного мероприятия 23-го числа. Об итогах той проверки пока не сообщалось.По его словам, несколько пострадавших заявили, что пострадали "в результате действий бойцов ОМОН". Так, одна девушка попала в больницу с открытым переломом, как минимум одного задержанного увезли на "скорой" прямо из отделения полиции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.В Кремле по итогам несогласованных акций 23 января сообщали о моментальной реакции руководства МВД и Росгвардии на инциденты с необоснованной грубостью правоохранителей. Против сотрудников, которые допустили такие действия, ведутся служебные разбирательства, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, дмитрий песков, москва, происшествия

Источник: в Москве проверят жалобы на избиения на незаконной акции

12:53 01.02.2021 (обновлено: 13:11 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после того, как несколько человек пострадали, по их словам, от действий бойцов ОМОН на несогласованном митинге 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Аналогичную проверку столичный главк МВД РФ, как отмечал источник, начинал и после аналогичного мероприятия 23-го числа. Об итогах той проверки пока не сообщалось.
"Ряд граждан после несогласованного мероприятия 31 января попали в медучреждения, по факту получения ими повреждений проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несколько пострадавших заявили, что пострадали "в результате действий бойцов ОМОН". Так, одна девушка попала в больницу с открытым переломом, как минимум одного задержанного увезли на "скорой" прямо из отделения полиции.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 08:00
"Бес попутал". Что грозит участникам субботних протестов
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
В Кремле по итогам несогласованных акций 23 января сообщали о моментальной реакции руководства МВД и Росгвардии на инциденты с необоснованной грубостью правоохранителей. Против сотрудников, которые допустили такие действия, ведутся служебные разбирательства, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
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