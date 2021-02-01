https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595587721.html

Зеленского поддерживают 26 процентов украинцев, показал опрос

Зеленского поддерживают 26 процентов украинцев, показал опрос

Более 45% жителей Украины считают необходимым проведение досрочных выборов президента, противоположного мнения 43%, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:41

2021-02-01T21:41

2021-02-01T21:41

оппозиционная платформа - за жизнь

европейская солидарность

виктор медведчук

донбасс

петр порошенко

владимир зеленский

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

украина

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МОСКВА 1 фев – РИА Новости. Более 45% жителей Украины считают необходимым проведение досрочных выборов президента, противоположного мнения 43%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте "Социального мониторинга", проведение досрочных выборов президента на Украине считают необходимым 45,8% опрошенных (в декабре 51,3%), против досрочных выборов – 43,1% (в декабре 36,4%), затруднились ответить 11,1% респондентов.Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшую неделю, действующего главу государства Владимира Зеленского среди тех, кто определился и готов голосовать, поддержат 25,6% респондентов, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – 15,5%, экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 15,2%, бывшего премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,5%.Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Он заявлял, что будет президентом только один срок.

https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595534296.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность, виктор медведчук, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире