https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595534296.html

Зеленский задал Байдену "простой вопрос" о противостоянии России

Зеленский задал Байдену "простой вопрос" о противостоянии России

Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:17

2021-02-01T16:17

2021-02-01T16:53

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джо байден

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом.Зеленский предположил, что вхождение Украины в альянс поможет Киеву "вернуть" потерянные территории и противостоять России.По его мнению, вступление Украины в военное объединение должно подтвердить статус государства как европейского и американского союзника.Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны новой администрации США. По его словам, именно Байден, который "очень неплохо, кстати, знает Украину", поможет решить Киеву все его накопившиеся проблемы.В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.

https://ria.ru/20210120/voyna-1593855639.html

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нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире