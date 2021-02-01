Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595534296.html
Зеленский задал Байдену "простой вопрос" о противостоянии России
Зеленский задал Байдену "простой вопрос" о противостоянии России
Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:17
2021-02-01T16:53
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582890496_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_d5bad2bdac7da4ff2f3856c69396a614.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом.Зеленский предположил, что вхождение Украины в альянс поможет Киеву "вернуть" потерянные территории и противостоять России.По его мнению, вступление Украины в военное объединение должно подтвердить статус государства как европейского и американского союзника.Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны новой администрации США. По его словам, именно Байден, который "очень неплохо, кстати, знает Украину", поможет решить Киеву все его накопившиеся проблемы.В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
https://ria.ru/20210120/voyna-1593855639.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582890496_62:0:989:695_1920x0_80_0_0_2b169a86e151c0a7db70c198420e8148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Зеленский задал Байдену "простой вопрос" о противостоянии России

16:17 01.02.2021 (обновлено: 16:53 01.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом.

"Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" — цитируют Зеленского на официальном сайте президента Украины, где опубликован полный текст интервью.

Зеленский предположил, что вхождение Украины в альянс поможет Киеву "вернуть" потерянные территории и противостоять России.

"Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша, ты не в подвешенном состоянии <...>", — сказал он.

По его мнению, вступление Украины в военное объединение должно подтвердить статус государства как европейского и американского союзника.

"Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит", — заключил он.

Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны новой администрации США. По его словам, именно Байден, который "очень неплохо, кстати, знает Украину", поможет решить Киеву все его накопившиеся проблемы.
Вертолеты Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:50
В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.
 
НАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния