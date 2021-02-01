Зеленский задал Байдену "простой вопрос" о противостоянии России
16:17 01.02.2021 (обновлено: 16:53 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом.
"Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша, ты не в подвешенном состоянии <...>", — сказал он.
По его мнению, вступление Украины в военное объединение должно подтвердить статус государства как европейского и американского союзника.
"Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит", — заключил он.
Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны новой администрации США. По его словам, именно Байден, который "очень неплохо, кстати, знает Украину", поможет решить Киеву все его накопившиеся проблемы.
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В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Также Киев получил статус партнера расширенных возможностей альянса. Предполагается, что члены НАТО будут помогать ей в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, этот шаг свидетельствует о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда у него есть большой противник. В Госдуме также подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связан напрямую с размещением там вооруженных контингентов.