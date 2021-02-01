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Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19
Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19
Народный артист России Александр Збруев рассказал Пятому каналу, что его повторно лечат от коронавируса. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:53
2021-02-01T14:53
2021-02-01T16:47
культура
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Народный артист России Александр Збруев рассказал Пятому каналу, что его повторно лечат от коронавируса.Сейчас он чувствует себя хорошо, температура спала, кашель ушел. "<...> Меня лечат от ковида. Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить", — пояснил актер, добавив, что вначале у него была температура около 37,5 градуса, чувствовал он себя плохо. До 24 января — тогда Збруев играл в спектакле — у него не было симптомов и он ни с кем не виделся.Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что несколько дней назад 82-летний актер "почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление". Врачи оставили его дома. Варшавер добавил, что коронавирусом артист уже переболел и у него есть антитела.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, марк варшавер, ленком, александр збруев, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Народный артист России Александр Збруев
рассказал Пятому каналу
, что его повторно лечат от коронавируса
.
Сейчас он чувствует себя хорошо, температура спала, кашель ушел.
"<...> Меня лечат от ковида. Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить", — пояснил актер, добавив, что вначале у него была температура около 37,5 градуса, чувствовал он себя плохо.
До 24 января — тогда Збруев играл в спектакле — у него не было симптомов и он ни с кем не виделся.
Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер
рассказал РИА Новости, что несколько дней назад 82-летний актер "почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление". Врачи оставили его дома. Варшавер добавил, что коронавирусом артист уже переболел и у него есть антитела.