https://ria.ru/20210201/zbruev-1595508288.html

Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19

Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19

Народный артист России Александр Збруев рассказал Пятому каналу, что его повторно лечат от коронавируса. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:53

2021-02-01T14:53

2021-02-01T16:47

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

марк варшавер

ленком

александр збруев

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Народный артист России Александр Збруев рассказал Пятому каналу, что его повторно лечат от коронавируса.Сейчас он чувствует себя хорошо, температура спала, кашель ушел. "<...> Меня лечат от ковида. Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить", — пояснил актер, добавив, что вначале у него была температура около 37,5 градуса, чувствовал он себя плохо. До 24 января — тогда Збруев играл в спектакле — у него не было симптомов и он ни с кем не виделся.Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что несколько дней назад 82-летний актер "почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление". Врачи оставили его дома. Варшавер добавил, что коронавирусом артист уже переболел и у него есть антитела.

https://ria.ru/20210106/kudryavtseva-1592134097.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, марк варшавер, ленком, александр збруев, общество