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В Госдуму внесли проект о запрете звуковой рекламы на улицах
В Госдуму внесли проект о запрете звуковой рекламы на улицах
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:15
2021-02-01T13:15
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств на улицах населенных пунктов, проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты.Изменения вносятся в статью 5 федерального закона "О рекламе".Авторы проекта отмечают, что по закону о рекламе "не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств". "Что касается звуковой рекламы товаров и услуг на улицах населенных пунктов, то прямого запрета на такую рекламу в федеральном законе "О рекламе" не имеется", - говорится в пояснительной записке.При этом, указывают авторы, звуковая реклама на улицах с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств "крайне негативно влияет на здоровье и качество жизни". Кроме того, такая навязчивая реклама "даже при условии соблюдения санитарных норм по уровню шума не обеспечивает для человека благоприятную среду обитания".
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россия, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о запрете звуковой рекламы на улицах

13:15 01.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств на улицах населенных пунктов, проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты.
Изменения вносятся в статью 5 федерального закона "О рекламе".
Авторы проекта отмечают, что по закону о рекламе "не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств". "Что касается звуковой рекламы товаров и услуг на улицах населенных пунктов, то прямого запрета на такую рекламу в федеральном законе "О рекламе" не имеется", - говорится в пояснительной записке.
При этом, указывают авторы, звуковая реклама на улицах с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств "крайне негативно влияет на здоровье и качество жизни". Кроме того, такая навязчивая реклама "даже при условии соблюдения санитарных норм по уровню шума не обеспечивает для человека благоприятную среду обитания".
"Решить проблему со звуковой рекламой, как следует из поступающих на жалобы граждан по данному вопросу ответов различных органов государственной власти, возможно лишь внесением соответствующих изменений в федеральный закон", - уверены депутаты.
 
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