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В Госдуму внесли проект о запрете звуковой рекламы на улицах

В Госдуму внесли проект о запрете звуковой рекламы на улицах

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:15

2021-02-01T13:15

2021-02-01T13:15

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств на улицах населенных пунктов, проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты.Изменения вносятся в статью 5 федерального закона "О рекламе".Авторы проекта отмечают, что по закону о рекламе "не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств". "Что касается звуковой рекламы товаров и услуг на улицах населенных пунктов, то прямого запрета на такую рекламу в федеральном законе "О рекламе" не имеется", - говорится в пояснительной записке.При этом, указывают авторы, звуковая реклама на улицах с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств "крайне негативно влияет на здоровье и качество жизни". Кроме того, такая навязчивая реклама "даже при условии соблюдения санитарных норм по уровню шума не обеспечивает для человека благоприятную среду обитания".

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