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Что изменится в законах с 1 февраля
Что изменится в законах с 1 февраля
В России в феврале вступают в силу законы, касающиеся разные сферы жизни и деятельности граждан. Среди них — изменения правил тюнинга автомобилей, индексация... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:12
2021-02-01T05:41
россия
социальные выплаты
таможенный союз
авто
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России в феврале вступают в силу законы, касающиеся разные сферы жизни и деятельности граждан. Среди них — изменения правил тюнинга автомобилей, индексация соцвыплат и ужесточение борьбы с недостоверной информацией в социальных сетях.О главных нововведениях читайте в материале РИА Новости.Социальные выплатыС начала месяца размер социальных выплат вырастет на 4,9 процента.Величину индексации определили из расчета уровня инфляции за предыдущий год.В частности, на этот же процент увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая ПФР. Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы.Кроме того, проиндексируют и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, стоимость которого в феврале повысится до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.Помимо этого, вырастет пособие родственникам от ПФР на погребение умершего пенсионера. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля. Получить ее можно в том случае, если пенсионер не работал.Всего на предоставление перечисленных соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.Изменение правил тюнинга автоС февраля ужесточаются правила тюнинга машин: теперь автолюбителям не разрешат изменять конструкцию транспортных средств, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.Эти нововведения закрепляются постановлением правительства "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".Помимо этого, уже после тюнинга машины ГИБДД не будет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется необходимого протокола проверки.Фейки в соцсетяхКроме того, с понедельника вступает в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, который распространяется на владельцев платформ с числом пользователей более 500 тысяч человек в сутки.Нормативным актом вводится понятие "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагают ряд обязанностей, среди которых — создать в России представительство, вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, владельцев социальных сетей обязали удалять по заявлению пользователей данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.Закон также обязывает социальные сети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, самостоятельно вести мониторинг контента для выявления запрещенных материалов.Помимо этого, социальные сети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей теперь необходимо информировать об изменении этих правил. В случае, если владелец социальной сети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материала правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.После включения социальной сети в реестр Роскомнадзора ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей социальной сети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.
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россия, социальные выплаты, таможенный союз, авто, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), пенсионный фонд рф, общество

Что изменится в законах с 1 февраля

04:12 01.02.2021 (обновлено: 05:41 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России в феврале вступают в силу законы, касающиеся разные сферы жизни и деятельности граждан. Среди них — изменения правил тюнинга автомобилей, индексация соцвыплат и ужесточение борьбы с недостоверной информацией в социальных сетях.
О главных нововведениях читайте в материале РИА Новости.

Социальные выплаты

С начала месяца размер социальных выплат вырастет на 4,9 процента.
Величину индексации определили из расчета уровня инфляции за предыдущий год.
В частности, на этот же процент увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая ПФР. Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы.
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Кроме того, проиндексируют и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, стоимость которого в феврале повысится до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.
Помимо этого, вырастет пособие родственникам от ПФР на погребение умершего пенсионера. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля. Получить ее можно в том случае, если пенсионер не работал.
Всего на предоставление перечисленных соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.

Изменение правил тюнинга авто

С февраля ужесточаются правила тюнинга машин: теперь автолюбителям не разрешат изменять конструкцию транспортных средств, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.
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Эти нововведения закрепляются постановлением правительства "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".
Помимо этого, уже после тюнинга машины ГИБДД не будет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется необходимого протокола проверки.

Фейки в соцсетях

Кроме того, с понедельника вступает в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, который распространяется на владельцев платформ с числом пользователей более 500 тысяч человек в сутки.
Нормативным актом вводится понятие "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагают ряд обязанностей, среди которых — создать в России представительство, вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, владельцев социальных сетей обязали удалять по заявлению пользователей данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.
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Закон также обязывает социальные сети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, самостоятельно вести мониторинг контента для выявления запрещенных материалов.
Помимо этого, социальные сети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей теперь необходимо информировать об изменении этих правил. В случае, если владелец социальной сети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материала правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.
После включения социальной сети в реестр Роскомнадзора ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей социальной сети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.
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