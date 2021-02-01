https://ria.ru/20210201/zaderzhaniya-1595420650.html

В Петербурге задержали более тысячи человек в ходе незаконной акции

В Петербурге задержали более тысячи человек в ходе незаконной акции

Более 1 тысячи человек, по предварительным данным, задержаны в ходе несогласованной акции в Петербурге в воскресенье, где участвовали не менее 7 тысяч человек,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T00:38

2021-02-01T00:38

2021-02-01T00:38

генеральная прокуратура рф

александр шишлов

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Более 1 тысячи человек, по предварительным данным, задержаны в ходе несогласованной акции в Петербурге в воскресенье, где участвовали не менее 7 тысяч человек, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека Александра Шишлова."По предварительным данным (на 22.00 31 января), в акции участвовало не менее семи тысяч человек, более тысячи задержано", - говорится в сообщении.Официальным подтверждением ГУМВД РИА Новости не располагает.Как отмечается в сообщении, представители омбудсмена наблюдали за соблюдением прав человека в ходе акции в воскресенье. При этом "ими зафиксированы как провокации со стороны граждан, пришедших на акцию, так и многочисленные необоснованно жестокие действия сотрудников правоохранительных органов, задержания людей, утверждавших, что они не участвовали в акции, факты задержания журналистов".Отчет о наблюдении будет опубликован в понедельник.Ранее в воскресенье Шишлов сообщал РИА Новости, что наблюдатели выявили случаи жесткого применения силы и спецсредств (дубинок и электрошокеров) правоохранителями на несогласованной акции. По оценке уполномоченного по правам человека в Петербурге, по всем случаям применения сотрудниками правоохранительных органов спецсредств (в том числе электрошокеров) необходимо проведение как ведомственных, так и прокурорских проверок.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/shtrafy-1595417263.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

новосибирск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, александр шишлов, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия