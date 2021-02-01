https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595521825.html

В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*

В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*

Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:13

2021-02-01T15:13

2021-02-01T18:21

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ"*… задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев", - сказала она.Им предъявлено обвинение по статьям "участие в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участие в деятельности террористической организации".По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов подыскали боевикам "Имарат Кавказа"* жилье, обеспечивали им безопасное перемещение по республике, перевозку оружия, а также снабжали продуктами."Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия