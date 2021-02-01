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В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*
В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*
Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:13
2021-02-01T18:21
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ"*… задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев", - сказала она.Им предъявлено обвинение по статьям "участие в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участие в деятельности террористической организации".По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов подыскали боевикам "Имарат Кавказа"* жилье, обеспечивали им безопасное перемещение по республике, перевозку оружия, а также снабжали продуктами."Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.* Террористическая организация, запрещенная в России
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*

15:13 01.02.2021 (обновлено: 18:21 01.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБоеприпасы, обнаруженные в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ" (запрещена в России) в Ингушетии
Боеприпасы, обнаруженные в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества Имарат Кавказ (запрещена в России) в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ"*… задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев", - сказала она.
Им предъявлено обвинение по статьям "участие в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участие в деятельности террористической организации".
По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов подыскали боевикам "Имарат Кавказа"* жилье, обеспечивали им безопасное перемещение по республике, перевозку оружия, а также снабжали продуктами.
"Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияПроисшествия
 
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