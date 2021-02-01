https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595521825.html
В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*
В Ингушетии задержали трех пособников боевиков "Имарата Кавказ"*
Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:13
2021-02-01T15:13
2021-02-01T18:21
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ"*… задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев", - сказала она.Им предъявлено обвинение по статьям "участие в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участие в деятельности террористической организации".По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов подыскали боевикам "Имарат Кавказа"* жилье, обеспечивали им безопасное перемещение по республике, перевозку оружия, а также снабжали продуктами."Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html
республика ингушетия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Три участника террористического сообщества "Имарат Кавказ"*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии
, сообщила журналистам официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ"*… задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев", - сказала она.
Им предъявлено обвинение по статьям "участие в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участие в деятельности террористической организации".
По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов подыскали боевикам "Имарат Кавказа"* жилье, обеспечивали им безопасное перемещение по республике, перевозку оружия, а также снабжали продуктами.
"Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.
* Террористическая организация, запрещенная в России