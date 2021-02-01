https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595510250.html

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских

В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:28

2021-02-01T14:28

2021-02-01T15:02

архангельск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник региональный главк министерства.Видео, на котором в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет, ранее получило большой резонанс. В ГУМВД впоследствии объяснили, что сотрудник пошел на этот шаг "обоснованно и законно", так как стал объектом "агрессивных действий участников акции". Это осекло агрессивных демонстрантов."Оперативники задержали участника протестной акции, применившего насилие в отношении сотрудников полиции на Сенной площади", - сказано в релизе.Им оказался 32-летний уроженец Архангельска, его задержали у его дома по проспекту Космонавтов.Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело о "применении насилия к представителю власти".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.

https://ria.ru/20210131/politsiya-1595409610.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

архангельск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, санкт-петербург, происшествия