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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:28
2021-02-01T14:28
2021-02-01T15:02
архангельск
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник региональный главк министерства.Видео, на котором в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет, ранее получило большой резонанс. В ГУМВД впоследствии объяснили, что сотрудник пошел на этот шаг "обоснованно и законно", так как стал объектом "агрессивных действий участников акции". Это осекло агрессивных демонстрантов."Оперативники задержали участника протестной акции, применившего насилие в отношении сотрудников полиции на Сенной площади", - сказано в релизе.Им оказался 32-летний уроженец Архангельска, его задержали у его дома по проспекту Космонавтов.Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело о "применении насилия к представителю власти".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
https://ria.ru/20210131/politsiya-1595409610.html
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архангельск, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости.
В Петербурге
задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник региональный главк министерства.
Видео, на котором в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет, ранее получило большой резонанс. В ГУМВД впоследствии объяснили, что сотрудник пошел на этот шаг "обоснованно и законно", так как стал объектом "агрессивных действий участников акции". Это осекло агрессивных демонстрантов.
"Оперативники задержали участника протестной акции, применившего насилие в отношении сотрудников полиции на Сенной площади", - сказано в релизе.
Им оказался 32-летний уроженец Архангельска
, его задержали у его дома по проспекту Космонавтов.
"Именно он в компании еще нескольких агрессивно настроенных участников протестной акции применил насилие в отношении полицейских... Тогда для пресечения противоправных действий, в соответствии с Законом о полиции, один из сотрудников обнажил табельное оружие", - отмечает главк.
Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело о "применении насилия к представителю власти".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.