Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595510250.html
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:28
2021-02-01T15:02
архангельск
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_4535027e179ef14fb129618fa7690b49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник региональный главк министерства.Видео, на котором в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет, ранее получило большой резонанс. В ГУМВД впоследствии объяснили, что сотрудник пошел на этот шаг "обоснованно и законно", так как стал объектом "агрессивных действий участников акции". Это осекло агрессивных демонстрантов."Оперативники задержали участника протестной акции, применившего насилие в отношении сотрудников полиции на Сенной площади", - сказано в релизе.Им оказался 32-летний уроженец Архангельска, его задержали у его дома по проспекту Космонавтов.Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело о "применении насилия к представителю власти".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
https://ria.ru/20210131/politsiya-1595409610.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
архангельск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab626193aae676ccc8c50603498c7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архангельск, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских

14:28 01.02.2021 (обновлено: 15:02 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. В Петербурге задержан участник потасовки с полицией, в ходе которой сотрудник МВД РФ вынужден был обнажить табельный пистолет, сообщает в понедельник региональный главк министерства.
Видео, на котором в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет, ранее получило большой резонанс. В ГУМВД впоследствии объяснили, что сотрудник пошел на этот шаг "обоснованно и законно", так как стал объектом "агрессивных действий участников акции". Это осекло агрессивных демонстрантов.
"Оперативники задержали участника протестной акции, применившего насилие в отношении сотрудников полиции на Сенной площади", - сказано в релизе.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 20:52
В Петербурге назвали действия силовика с табельным оружием законными
Им оказался 32-летний уроженец Архангельска, его задержали у его дома по проспекту Космонавтов.

"Именно он в компании еще нескольких агрессивно настроенных участников протестной акции применил насилие в отношении полицейских... Тогда для пресечения противоправных действий, в соответствии с Законом о полиции, один из сотрудников обнажил табельное оружие", - отмечает главк.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело о "применении насилия к представителю власти".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
 
АрхангельскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния