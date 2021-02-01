https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595489674.html

В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях

В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:54

2021-02-01T12:54

2021-02-01T16:44

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.Отвечая на вопрос журналиста, видел ли президент видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков сказал, что Путин не может смотреть все видео."Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают <…> и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", — сказал Песков.Он отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай."Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", — сказал Песков.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/sud-1595478221.html

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595484083.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция оттесняет протестующих от "Матросской тишины" Полиция оттесняет участников незаконной акции дальше от "Матросской тишины". Тех, кто оказывал сопротивление силовикам у "Матроской тишины", задерживали жестко. 2021-02-01T12:54 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество