Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595489674.html
В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях
В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:54
2021-02-01T16:44
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.Отвечая на вопрос журналиста, видел ли президент видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков сказал, что Путин не может смотреть все видео."Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают &lt;…&gt; и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", — сказал Песков.Он отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай."Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", — сказал Песков.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/sud-1595478221.html
https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595484083.html
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция оттесняет протестующих от "Матросской тишины"
Полиция оттесняет участников незаконной акции дальше от "Матросской тишины". Тех, кто оказывал сопротивление силовикам у "Матроской тишины", задерживали жестко.
2021-02-01T12:54
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество

В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях

12:54 01.02.2021 (обновлено: 16:44 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.
Отвечая на вопрос журналиста, видел ли президент видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков сказал, что Путин не может смотреть все видео.
"Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают <…> и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", — сказал Песков.
Он отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай.
"Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", — сказал Песков.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 12:19
В Ярославле 19 дел находятся в суде после незаконной акции
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 12:37
Омбудсмен Москвы получила более 20 обращений после незаконной акции
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Лента новостейМолния