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В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях
В Кремле прокомментировали кадры жестких задержаний на незаконных акциях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:54
2021-02-01T12:54
2021-02-01T16:44
россия
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дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.Отвечая на вопрос журналиста, видел ли президент видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков сказал, что Путин не может смотреть все видео."Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают <…> и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", — сказал Песков.Он отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай."Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", — сказал Песков.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Полиция оттесняет протестующих от "Матросской тишины"
Полиция оттесняет участников незаконной акции дальше от "Матросской тишины". Тех, кто оказывал сопротивление силовикам у "Матроской тишины", задерживали жестко.
2021-02-01T12:54
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, по его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.
Отвечая на вопрос журналиста, видел ли президент видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков сказал, что Путин не может смотреть все видео.
"Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают <…> и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", — сказал Песков.
Он отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай.
"Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", — сказал Песков.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура
и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска
, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".